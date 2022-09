Bon plan Orange : 2 mois offerts sur la Livebox fibre qui est à 22,99 euros

Une promo qui fait plaisir sur la Livebox fibre Orange – Photo de Vlada Karpovich provenant de Pexels

À l’occasion de la rentrée, Orange vous donne la possibilité de souscrire à sa Livebox fibre pour seulement 22,99 €/mois pendant un an (au lieu de 41,99 €/mois). En plus de la remise, le FAI vous rembourse aussi vos 2 premiers mois d’abonnement, ce qui vous fera une économie supplémentaire de 46 €. Pour profiter de ces avantages, il suffit de faire votre souscription avant le 05 octobre 2022.

La Livebox Fibre d’Orange est une box triple-play permettant de profiter de l’internet très haut débit, de la télévision et de la téléphonie fixe. Via la Livebox 5, elle permet d’atteindre un débit maximal théorique de 500 Mbit/s en téléchargement et en envoi. La box est compatible WiFi 5, ce qui promet une bonne couverture sans fil dans la maison.

Concernant l’offre télévisuelle, vous pouvez accéder jusqu’à 140 chaînes TV via le décodeur Ultra HD 4K. Ce dernier est accessible sur demande. Comptez 40 € de frais pour l’activation.

Enfin, la Livebox Fibre vous offre aussi des appels illimités vers les fixes. Notez que la souscription à cette offre est simple. Orange se charge de la résiliation de votre abonnement auprès de votre opérateur actuel. Le raccordement est gratuit et la Livebox se configure automatiquement. La durée d’engagement est fixée à 12 mois.

En bref, voici ce qu’il y a à retenir de cette offre :