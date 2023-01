Bon plan Orange : 6 mois de Paramount+ offerts avec la Livebox Fibre à 22,99 €

Une offre parfaite pour combiner travail et loisir – Thought Catalog/Unsplash

Orange vous offre un joli cadeau de Nouvel An avec cette belle promotion sur sa Livebox Fibre. La box internet est affichée à presque la moitié de son prix. Alors qu’elle coûte normalement 41,99 €/mois, l’abonnement est proposé à 22,99 €/mois à l’heure actuelle. Plus encore, la souscription à l’offre permet de profiter de six mois d’abonnement gratuits à Paramount+, un service de streaming qui a fait ses débuts en France en décembre 2022 et qui est en ce moment facturé à 7,99 €/mois. Pour information, le groupe Paramount est propriétaire de Showtime, CBS, Comedy Central, Nickelodeon et MTV. Son service Paramount Pictures est en outre à l’origine des longs-métrages célèbres comme Le Parrain, Indiana Jones, Star Trek, Transformers, etc.

Rappelons que la Livebox Fibre est l’offre fibre optique d’entrée de gamme d’Orange. L’offre triple play donne accès à trois services : l’internet fibre avec un débit symétrique de 500 Mbit/s en téléchargement comme en envoi, la TV d’Orange avec 140 chaînes TV accessibles via le décodeur Ultra HD 4K (sur demande) et un service téléphonie fixe avec des appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations.

En bref, voici ce qu’il faut retenir de ce bon plan Orange :