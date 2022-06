Réseau Orange : ce forfait 80 Go ne vous coûtera que 9,99€ et pas que la première année

Vous désirez souscrire à un forfait à la fois pas cher et complet ? Sachez que Lebara Mobile propose actuellement son forfait 80 Go à moins de 10 € par mois.

Par rapport aux offres de box internet, les forfaits mobiles sont prisés pour leur polyvalence. Voilà pourquoi ils font régulièrement l’objet de promotions alléchantes de la part des opérateurs. Aujourd’hui, nous allons vous présenter une nouvelle promo en cours chez Lebara Mobile. Elle concerne le forfait 80 Go du MVNO qui coûte actuellement 9,99 € par mois. À noter que le renouvellement de l’abonnement se fait de manière automatique tous les mois. Découvrons maintenant les services liés à cette offre qui promet de faire vivre aux abonnés une expérience connectée qui répondra surement à leurs besoins.

Une enveloppe data pour surfer en 4G+ sur le réseau Orange et plus encore…

Effectivement, pour assurer la qualité de sa connexion internet, Lebara Mobile a choisi la couverture mobile d’Orange. Comme pour les autres formules d’abonnement proposées par les opérateurs, le forfait 80 Go à 9,99 € par mois permet ainsi de se connecter via le réseau 4G+ de l’opérateur historique. Avec cette nouvelle offre, Lebara Mobile cherche à étendre sa présence sur le marché français. Avec son enveloppe web de 80 Go, ce forfait original vous donnera la possibilité de profiter pleinement de vos services en ligne favoris, et ce, à tout moment. Renforcez votre présence sur les réseaux sociaux et suivez vos programmes favoris sur les plateformes de streaming en toute liberté.



Il est intéressant de souligner que ce forfait ne nécessite aucun engagement de la part du client. Et comme indiqué plus haut, le renouvellement de l’abonnement se fait automatiquement (jusqu’à ce qu’il y ait une résiliation). Il s’agit donc d’une offre mobile qui peut être souscrite sans avoir à signer un contrat et à fournir un relevé d’identité bancaire (RIB). Qui plus est, l’opérateur a instauré un système pour bloquer les surconsommations susceptibles d’entraîner des frais de hors forfaits.

Les avantages de ce forfait mobile que nous propose Lebara Mobile France ne se limitent pas à la partie internet. En effet, l’offre inclut également un service téléphonique qui vous permettra d’appeler vos contacts en France en illimité. Tout comme les appels, les SMS et les MMS sont également illimités sur le territoire métropolitain. Au moment de la souscription, l’opérateur offre aux clients 2 Go de données. Comme si cela ne suffisait pas, la carte SIM est offerte.

Une autre promotion pour les mobinautes ayant une consommation de données plus élevée

En plus du forfait 80 Go à 9,99 € par mois, Lebara Mobile met en promotion son forfait 130 Go à 12,99 € par mois. Il s’agit bien évidemment d’une formule d’abonnement pensée pour les utilisateurs qui ont une consommation de data plus élevée. Pour moins de 13 € par mois, l’abonné bénéficie ainsi d’une enveloppe web suffisamment large pour surfer en toute tranquillité sur la Toile. Avec un volume de 130 Go, vous pourrez naviguer sur internet sans se soucier d’être à court de données. D’ailleurs, comme pour l’offre à 80 Go, l’opérateur offre 2 Go au moment de la souscription. L’abonnement se renouvelle également automatiquement après 30 jours.

Le forfait Lebara Mobile France 130 Go à 12,99 € par mois est également sans engagement. Autrement dit, l’abonné est libre de migrer vers une autre offre. De plus, il peut résilier son abonnement à tout moment puisqu’il n’y a aucune clause contractuelle qui le lie avec l’opérateur.

Outre l’enveloppe data de 130 Go, ce forfait de l’opérateur virtuel français propose des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Enfin, sachez que l’abonné peut garder son numéro actuel grâce au service de transfert de numéro du FAI.

À retenir à propos du forfait Lebara Mobile 80 Go à 9,99 €/30 jours