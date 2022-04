Bon Plan : (re) découvrez la saga complète BioShock à 12 € seulement

BioShock The collection est en promotion exceptionnelle à – 80 %.

Crédit : 2K Games

BioShock The collection est une compilation des trois jeux de la franchise complètement remastérisés, BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite. Habituellement affiché à 59,99 €, il est exceptionnellement en promotion à 12 €, soit 80 % d’économie.

Crédit : 2K Games

BioShock est un jeu de tir proposant des armes et des stratégies inédites. Du révolver au lanceur chimique (en passant par les fusils à pompe et autres lance-grenades), vous aurez le choix ! Il sera également possible de modifier votre ADN pour devenir un combattant redoutable.

Le pack inclut également tous les DLC solo ainsi que le making of « Le Musée des concepts orphelins »

Crédit : 2K Games

BioShock 2 se déroule 10 ans après les événements du premier jeu. Un monstre enlève des petites filles pour les emmener jusqu’à la ville sous-marine de Rapture. Vous incarnez le Protecteur, citoyen emblématique dans une aventure qui vous amènera à visiter cette superbe ville oubliée à la poursuite d’un ennemi coriace.

Le pack inclut également tous les DLC solo comme « L’Antre de Minerve » ou « Les épreuves de Protecteur ».

Crédit : 2K Games

BioShock Infinite se passe en 1912. Pour effacer ses dettes, Booker DeWitt n’a pas d’autre choix que de sauver une jeune fille prénommée Elizabeth, emprisonnée de longue date dans la ville flottante de Columbia. Une occasion pour découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles armes et surtout, de nouveaux ennemis.

Le pack inclut également « Le meilleur de Columbia », « Carnage Céleste » et tous les autres DLC solo.

À noter que cette version comprend également un documentaire commenté par Ken Levine (réalisateur et scénariste de BioShock) nommé « Imagining BioShock »