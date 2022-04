Bon plan SFR : la fibre optique à 16€ + 2 mois offerts et Netflix gratuit pendant 6 mois

Box internet fibre à prix cassé avec plein de cadeaux chez SFR – Photo de Elina Fairytale provenant de Pexels

On croirait à un poisson d’avril. Pourtant, cette offre est bien réelle ! Pour tous ceux qui désirent profiter de la fibre optique sans se ruiner, voilà un bon plan qu’il ne faudra surtout pas rater. À l’heure actuelle, la SFR Box 7 est proposée à seulement 16€/mois la première année. Vous pouvez l’avoir à ce prix en version fibre optique comme en ADSL. En plus du tarif déjà dérisoire, SFR vous offre vos 2 premiers mois d’abonnement. Et comme si ce n’était pas suffisant, vous bénéficiez en plus de 6 mois d’abonnement gratuit à Netflix. Alors, pourquoi hésiter ?



Box fibre à prix cassé + 2 mois offerts + 6 mois de Netflix gratuit

Difficile de résister à une offre pareille ! Si vous avez prévu de changer de box internet, c’est le moment de sauter sur cette occasion. Le prix affiché ne vaut pas du tout les prestations offertes. Pour 16€/mois, cette box internet SFR vous propose :

Un accès internet Très Haut Débit jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi ;

Des appels illimités vers les fixes en France ;

Un bouquet avec 160 chaînes et services TV.



Alors, l’offre vous intéresse ? Faites désormais votre test d’éligibilité sur le site de SFR. Si votre logement est éligible à la fibre optique, vous pourrez surfer à toute vitesse depuis votre maison. Dans le cas contraire, vous pourrez toujours vous rabattre sur la version ADSL qui comprend les mêmes services, mais avec un débit internet réduit.

D’ailleurs, il ne faudra pas oublier les bonus qui rendent cette offre particulièrement intéressante. Avec 2 mois d’abonnement offerts, cette box internet ne vous coûtera plus que 160€ au lieu de 192€ cours de la période promotionnelle d’un an.

Après, le tarif grimpera à 38€/mois pour la fibre optique et 31€/mois pour l’ADSL. Toutefois, comme l’engagement ne dure qu’un an, vous serez libre de migrer vers une offre plus avantageuse au bout de cette période.

Par ailleurs, les 6 mois de Netflix gratuit vous permettront de vous divertir autant que vous voulez devant votre télévision pour regarder vos séries et films préférés. L’offre comprend également SFR divertissement qui vous donnera accès à plus de chaînes pour vous divertir.

Accédez ici à notre comparateur de prix de box internet

À retenir :