Bon plan SFR : les Samsung Galaxy S20 FE 5G et Galaxy A42 5G à seulement 1€ !

Vous souhaitez faire partie des 1er à profiter de la 5G, mais vous n’avez ni de smartphone compatible 5G ni de forfait mobile 5G ? Pas de panique, nous avons l’offre qui répondra à tous vos besoins : le forfait SFR 100Go 5G avec un Samsung Galaxy S20 FE 5G ou un Samsung Galaxy A42 5G !

En effet, en ce moment chez SFR, pour toute souscription du forfait 100Go 5G SFR à 35€/mois pendant un an, puis 50€/mois (engagement 24 mois), vous pouvez profiter de 50€ de remboursement sur le Samsung Galaxy A42 5G ou le Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Lors de votre commande, vous payez ainsi 51€ et vous êtes ensuite remboursé 50€ par SFR. Le Samsung Galaxy A42 5G vous revient alors à seulement 1€ et le Samsung Galaxy S20 FE 5G vous revient à 1€ + 8€/mois pendant 24 mois.

Le tout dernier Samsung Galaxy S20 pour seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois

Vous êtes passionné de photographie, de jeux ou encore de réseaux sociaux ? Qu’importent vos préférences, vous trouverez forcément votre bonheur avec le Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Dernier-né chez les Galaxy S20, le Samsung Galaxy S20 FE 5G bénéficie d’un processeur Snapdragon 865, ainsi que de 6Go de RAM (mémoire vive). Il est fabriqué avec des matériaux de qualité et une finition mate. Il résiste aux chocs et à l’eau grâce à sa certification IP68. Il est disponible chez SFR en 6 coloris et propose 128Go de stockage interne (+1 To via une carte SD).

Doté d’un écran Super AMOLED Full HD avec technologie Gorilla Glass 3, il propose une immersion totale dans vos contenus et possède un écran 2x plus rapide que la plupart des smartphones avec une fréquence de 120 Hz pour une fluidité parfaite. Côté photographie, on reste toujours sur du haut de gamme avec 3 appareils photo à l’arrière dont un objectif grand-angle, un ultra grand-angle et un zoom optique 3x. Pour finir en beauté, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est équipé d’une batterie de 4500 mAh et vous garantit donc une journée d’utilisation sans coupure.

Le Samsung Galaxy A42 5G pour seulement 1€ chez SFR

Doté d’une finition originale et de l’un des meilleurs écrans du marché, le Samsung Galaxy A42 5G est le smartphone 5G le plus accessible chez Samsung.

Le Samsung Galaxy A42 5G possède un design original avec un îlot photo de 4 modules à l’arrière. Il est équipé d’une grande dalle OLED de 6,6 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels et un ratio 20:9. Très performant, il bénéficie d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750 5G couplé à 4Go de RAM.

Côté photographie, il propose un capteur de 48 mégapixels et un module ultra grand-angle de 8 mégapixels qui vous serviront au quotidien. Son module frontal propose 20 mégapixels pour des selfies clairs et précis. Enfin, dernier critère, mais pas des moindres : l’autonomie se révèle plus que suffisante. Avec une batterie de 5000 mAh, il peut tenir plus de 25 heures et vous assure plus d’une journée sans aucune coupure. C’est le modèle de Samsung le plus autonome parmi les smartphones récemment mis sur le marché par le fabricant.

Pour profiter de l’un de ces Samsung Galaxy à prix cassé, vous n’avez qu’une seule chose à faire : vous rendre dès maintenant sur le site de SFR et souscrire le forfait 100Go 5G SFR. Attention, ces offres sont à durée limitée, alors ne perdez pas de temps !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SFR.