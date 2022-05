Bon Plan : Star Wars Battlefront II est à moins de 5 euros

©Electronic Arts

« May the Force (May the fourth) be with you », le 4 mai est le jour de la fête officielle célébrant la saga Star Wars. À cette occasion, le jeu Battlefront II est proposé au prix de 4,99 € au lieu de 24,99 €.

Star Wars Battlefront II est un jeu de tir à la première et troisième personne édité par Electronic Arts pour faire suite au premier volet paru en 2015. Le jeu est disponible sur PC, Xbox et PlayStation.

Intégrez l’univers Star Wars

Sur terre ou dans l’espace, vous pouvez rejoindre les rangs de l’Empire, ou au contraire ceux de la Rébellion, et prendre part à des batailles endiablées dans les lieux les plus emblématiques des films.

Le jeu vous propose d’incarner de nombreux personnages issus des différentes époques couvertes par la saga et de combattre selon le style qui vous convient. Blaster, sabre laser, c’est vous qui choisissez. Il est également possible de prendre les commandes de différents véhicules.

Le mode multijoueur vous proposera des batailles d’envergure tandis que la campagne solo vous permettra de suivre l’évolution d’un commando de l’empire dans sa quête pour maintenir l’Empire en vie après la destruction de l’Étoile de la mort à laquelle ils assistent, impuissants, depuis la lune d’Endor.