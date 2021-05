L’avion supersonique de Boom veut voler partout dans le monde en moins de 4 heures pour 100 dollars

L’avion supersonique de Boom – Crédit : Nathan Leach-Proffer / Boom Supersonic

Boom Supersonic veut devenir la compagnie aérienne du futur grâce aux avions supersoniques. Alors que British Airways a réussi à traverser l’Atlantique en moins de 5 heures avec un Boeing 747, Boom Supersonic veut aller encore plus loin en allant n’importe où dans le monde en seulement 4 heures. Comme l’a rapporté CNN, la startup veut faire décoller son avion de ligne supersonique d’ici 2026.

« Soit nous échouons, soit nous changeons le monde », Boom Supersonic a de l’ambition

Le fondateur et PDG de Boom Supersonic, Blake Scholl, a déclaré à nos confrères de CNN que : « soit nous échouons, soit nous changeons le monde. Cette barrière du temps est ce qui nous sépare. Nous pensons qu’il est extrêmement important de briser la barrière du temps, plus que le mur du son ».

Non seulement Boom Supersonic veut faire voyager ses passagers à travers le monde en seulement 4 heures, mais elle a aussi prévu un tarif ultra compétitif. Le transport aérien est connu pour être relativement coûteux et la plupart des billets internationaux coûtent généralement plusieurs centaines de dollars. Pour lutter contre ces compagnies et attirer le plus possible de clients, Boom Supersonic a annoncé que le billet sera vendu à seulement 100 dollars.

Les avions supersoniques commerciaux ne sont évidemment pas nouveaux. Tout le monde se rappelle du Concorde qui a été mis en service en 1976 avant d’être retiré de la commercialisation en 2003. Il s’était spécialisé dans des liaisons entre l’Europe et New York avec des vols quotidiens. D’ailleurs, Boom Supersonic avait présenté pour la première fois le successeur du Concorde en 2016. Contrairement au Concorde et à ses problèmes environnementaux, Boom Supersonic a prévu un avion 100 % neutre en carbone.

Pour le moment, il est toujours à l’état de prototype et les premiers vols d’essai devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année. Si tout se déroule comme prévu, l’usine sera construite aux États-Unis en 2022 et la production à grande échelle démarrera l’année suivante.

Source : BGR