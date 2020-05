Borderlands: The Handsome Collection est gratuit sur l’Epic Games Store

Borderlands: The Handome Collection est offert sur l’Epic Games Store jusqu’au 4 juin. Une compilation qui rassemble Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel ainsi que tous leurs DLC.

On s’y attendait, c’est au tour de Borderlands: The Handsome Collection d’être proposé gratuitement à l’occasion de la troisième semaine de soldes sur l’Epic Games Store. Après avoir offert GTA V, puis le jeu de stratégie Civilization VI, la boutique en ligne nous fait cadeau d’un nouveau triple A édité par 2K Games cette fois-ci. Le titre sera disponible gratuitement jusqu’au 4 juin avant d’être remplacé par un dernier titre gratuit. Pour en profiter, vous devez simplement disposer d’un compte, et d’avoir activé l’authentification à deux facteurs désormais imposée pour les jeux gratuits sur l’Epic Games Store.

Son nom ne laisse que peu de doute, Borderlands: The Handsome Collection est bien une compilation qui rassemble Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel ainsi que tous leurs DLC. Sortie en 2012, le deuxième opus de la saga est livré dans une version mise au goût du jour avec des graphismes plus fins. Il fait également son entrée sur la boutique dématérialisée pour compléter la franchise avec Borderlands 3 proposé en exclusivité sur l’Epic Games Store à sa sortie l’année dernière. À noter qu’un autre jeu à la première personne est également gratuit en ce moment. Sludge Life, un jeu indépendant plutôt décalé puisqu’il s’agit de vandaliser une île polluée.

Depuis le début des soldes et même du confinement, l’Epic Games Store s’est montré particulièrement généreux. L’identité du quatrième et dernier jeu mystère ne fait plus guère de doutes. Au fil des semaines, la fuite qui annonçait la liste des jeux gratuits de l’Epic Games Store s’est vérifiée. À partir du 4 juin, ce sera ARK Survival Evolved qui devrait être offert jusqu’au 11 juin.

