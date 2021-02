Bose Headphones 700 : l’excellent casque à réduction de bruit à 252,80€ pour les soldes

Chez Amazon le casque anti-bruit Bose Headphones 700 passe à 252,80 € soit un très bon prix pour ce modèle haut de gamme que nous avions apprécié lors de notre test.

Casque anti-bruit Bose Headphones 700 à 252,80 € chez Amazon

Habituellement vendu aux environs de 320 €, le Headphones 700 est une aubaine à ce prix soldé. Attention toutefois à noter que la remise concerne uniquement le coloris gris, en effet les autres sont entre 313 € et 329 €.

Ce casque bluetooth, à réduction de bruit, vous permettra de profiter de votre musique, de vos appels sans distractions puisque vous pourrez régler vous-mêmes le niveau de réduction des bruits d’un simple geste. Concernant la qualité du son il excelle particulièrement dans les médiums. Les basses sont présentes, mais pas dominantes. On aurait apprécié un travail plus fin sur les aigus, mais l’ensemble est tout de même cohérent de de très bonne facture.

A noter le côté tactile plutôt sympa qui vous permettra de régler le volume ou encore de répondre à vos appels d’un simple effleurement du doigt. A savoir également qu’il est multipoint, et peut donc être connecté simultanément à deux appareils, un PC et un smartphone, par exemple. Une fonction idéale en télétravail. En outre, il est compatible avec les assistants d’Amazon et de Google. Ainsi vous resterez connectés sans avoir besoin de sortir et de toucher votre smartphone.

Quand à l’autonomie elle est plutôt intéressante, 20 heures environ et la recharge se fera via une connexion USB-C.

Toutefois si avant d’effectuer votre achat vous souhaitez découvrir notre comparatif des meilleurs casques à réduction de bruit active n’hésitez pas à prendre quelques instants avant de faire votre choix.