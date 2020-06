Bose renonce à son projet de Réalité Augmentée

Le marché des lunettes à Réalité Augmentée ne rencontre toujours pas le succès et c’est Bose qui vient d’annoncer que l’entreprise renonce à son projet car les prévisions n’ont pas été atteintes.

Bose est une entreprise spécialisée et très haut de gamme dans le domaine du son. Elle s’était toutefois lancée dans l’aventure de la Réalité Augmenté, mais a bien dû se rendre à l’évidence et arrêter son projet de lunettes de RA basées sur l’expérience sonore. Cet abandon est notamment dû au départ d’ingénieurs-cadres, et de son vice-président à l’été 2019. C’est à partir de mi-juillet que le projet s’arrêtera définitivement.

Crédit : Bose

Des difficultés financières qui n’ont pas facilité la tâche

L’utilisation de ces lunettes était intéressante dans certains cas. mais celles-ci ne s’avéraient pas si pratiques que prévu pour une utilisation quotidienne. De plus, Bose rencontre depuis quelques mois des difficultés financières et la crise sanitaire pandémique que le monde rencontre à cause de la COVID-19 n’a pas facilité les choses.

Bose a même annoncé que l’entreprise va devoir fermer bon nombre de ses magasins, comme ça a été le cas en France où toutes les boutiques physiques de Bose ont fermé. De plus, son PDG a décidé de quitter l’entreprise en début d’année. Toutes les mauvaises nouvelles se sont enchaînées les unes après les autres. Il fallait donc prendre une décision ferme et rapide en arrêtant les études dans la Réalité Augmentée.

Facebook dévoile sa vision du travail post pandémie en réalité virtuelle et augmentée

Une série d’entreprises qui ont fermé

Bose n’est pas la seule entreprise à avoir subi la crise actuelle. Des sociétés comme Daqri ou ODG, spécialisées dans la Réalité Augmentée ont dû fermer leurs portes en 2019 tandis que Meta AR a vendu ses actifs. Magic Leap quant à elle, a comme Bose, pris la décision de recentrer ses activités sur des secteurs plus rentables.

La Réalité Augmentée n’est donc pas un domaine facile sur lequel se positionner. La preuve en est qu’une entreprise aussi importante que Bose n’a pas réussi son pari.

Google vous aide à respecter la distanciation sociale grâce à son outil de Réalité Augmentée Sodar.

Source : Engadget