Bouygues Bbox Smart TV : la fibre et une TV Samsung à partir de 49 €

La nouvelle offre 3-en-1 de Bouygues, appelée Bbox Smart TV, qui regroupe une box Internet à très haut débit, la téléphonie fixe et la télévision est très originale. Il s’agit en effet de la première de son genre, puisqu’elle reprend à son compte ce qui se passe déjà chez les opérateurs de téléphonie mobile : permettre à l’utilisateur d’acquérir un smartphone récent à un prix avantageux, lorsqu’il souscrit à un abonnement 4G. Dans le cas présent, c’est un téléviseur 4K qui accompagne la Box !

Le forfait Bbox Smart TV comporte donc une box fibre, qui offre la possibilité de surfer à des vitesses extrêmement élevées (1 Gbit/s en download et 500 Mbit/s en upload), si – bien sur – vous habitez dans une zone couverte par Bouygues. Cela permet de réaliser des téléchargement en quelques secondes seulement sur un ordinateur ou un smartphone, mais aussi de partager la connexion entre plusieurs utilisateurs (depuis la TV, un ordinateur, une tablette, un smartphone, etc.), qui peuvent utiliser différents services en ligne, sans être gênés par des débits insuffisants.

La grande originalité de cette offre Bouygues réside donc dans le fait que la box fibre est désormais accompagnée d’une télévision (de marque Samsung en l’occurrence), qui remplace la box TV. Celle-ci permet d’utiliser une application, appelée B.tv+, qui donne accès à plus de 150 chaines. L’opérateur a donc en quelque sorte fusionné la box TV au téléviseur.

Pour la téléphonie fixe, vous bénéficiez des appels illimités vers les fixes et mobiles en France, vers les fixes dans les autres pays d’Europe et vers les mobiles de nombreux pays dans le reste du monde (110 pays au total).

Un forfait accompagné d’une TV à prix cassé

En optant pour le forfait Bbox Smart TV, l’utilisateur s’engage pour deux années, au prix de 39,99 €/mois (location de la box incluse) et bénéficie d’un prix préférentiel pour l’achat – auprès de Samsung – d’un téléviseur 4K.

Trois modèles proposés :

La Samsung UE43TU714, un modèle de 43 pouces (108 cm), vendue pour l’occasion à seulement 49 € , au lieu de 399 € en temps normal.

(108 cm), vendue pour l’occasion à seulement , au lieu de 399 € en temps normal. Si on désire une TV offrant une plus grande image, on peut également sélectionner la Samsung UE55TU715 ( 55 pouces , soit 138 cm), pour 199 € (au lieu de 599 €).

, soit 138 cm), pour (au lieu de 599 €). Enfin, le plus grand modèle est une Samsung dotée d’une dalle LCD de 65 pouces / 163 cm de diagonale (sa référence est UE65TU715). Elle est proposée pour seulement 349 € (au lieu de 799 €).

Outre la disparition de la box TV, cette offre a aussi l’avantage de simplifier la vie de l’utilisateur, puisque ce dernier peut utiliser une seule télécommande pour sélectionner le programme à regarder, parmi un catalogue bien plus vaste que celui de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), et pour piloter les nombreuses fonctions disponibles sur la TV. Parmi ces dernières, citons un grand choix d’applications de streaming vidéo et de vidéo à la demande, comme Youtube, Netflix, OCS, MyCanal, etc.

Cet article vous est proposé par Bouygues Telecom.