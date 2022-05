Bouygues casse le prix de l’Oppo Find X5 Lite et le propose à 1€

En ce moment chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de l’Oppo Find X5 Lite pour seulement 1€ + 4€/mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation 150Go. On vous explique tout sur cette offre ci-dessous.

Vous cherchez un nouveau smartphone ? Bouygues Telecom vous propose une offre très intéressante : l’Oppo Find X5 Lite pour seulement 1€ + 4€/mois pendant 24 mois. Pour arriver à un prix si bas, l’opérateur vous fait passer par deux offres :

Une réduction grâce à la souscription du forfait Sensation 150G avec un engagement de 24 mois.

Une Offre de Remboursement (ODR) de 50€.

L’Oppo Find X5 Lite : un milieu de gamme qui a tout d’un grand

Sorti en février 2022, l’Oppo Find X5 Lite vous permet de profiter des avantages de l’Oppo Find X5, mais à un prix abordable. Il propose notamment :

Un écran FHD+ AMOLED de 6,4 pouces.

Un taux de rafraîchissement de 90Hz.

Un processeur SoC Mediatek Dimensity 900

8Go de RAM

256Go de stockage SSD

3 capteurs photo dont un grand angle de 64Mpx, un ultra grand angle de 8Mpx et un objectif macro de 2Mpx

Une batterie de 4500 mAh

La charge SuperVOOC 65W

Avec l’Oppo Find X5 Lite, vous bénéficiez ainsi de prestations dignes d’un smartphone haut de gamme, et ce, sans vous ruiner. Le smartphone est léger, il est efficace en multitâche grâce à son processeur et il offre des photos convaincantes. Son autonomie vous permet de tenir toute une journée sans problème et il peut se charger à 100% en seulement 31 minutes.

Pour profiter de tous ces avantages à prix mini, vous devez souscrire le forfait Sensation 150Go. Il coûte 27,99€/mois pendant 12 mois, puis 42,99€/mois (engagement 24 mois) et vous fait bénéficier des services suivants :

150Go d’Internet mobile dont 80Go utilisables à l’étranger.

Les appels et SMS illimités vers 120 pays.

Vous êtes intéressé par l’offre ? Rendez-vous donc de suite sur le site de Bouygues Telecom.

