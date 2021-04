Bouygues Telecom : dernier jour pour les forfaits Very B&You 200Go et 100Go à prix cassé !

Jusqu’à ce soir, Bouygues Telecom casse les prix de ses offres Very B&You. Vous pouvez ainsi profiter d’un forfait avec 200Go d’Internet mobile par mois pour moins de 15€. Profitez-en vite !

Vous souhaitez souscrire un forfait mobile avec une large enveloppe de data, et ce, sans vous ruiner ? C’est le moment ou jamais de craquer pour une offre Very B&You ! Jusqu’au 27 avril inclus, Bouygues Telecom vous propose en effet les forfaits 200Go et 100Go à des prix battant toute concurrence.

200Go d’Internet pour 14,99€/mois jusqu’au 27 avril inclus

Vous pouvez ainsi profiter du forfait Very B&You 200Go pour seulement 14,99€/mois (sans engagement). Il vous propose :

200Go d’Internet mobile en 4G, dont 15Go en Europe et dans les DOM.

Les appels et SMS/MMS illimités.

Spotify Premium offert pendant 2 mois.

Si vous préférez souscrire un forfait avec une enveloppe de data plus limitée, vous pouvez vous tourner vers le forfait Very B&You 100Go. Pour 12,99€/mois (sans engagement), il propose :

100Go d’Internet mobile en 4G, dont 12Go en Europe et dans les DOM.

Les appels et SMS/MMS illimités.

Spotify Premium offert pendant 2 mois.

Pour cette opération, Bouygues Telecom a également pensé aux petits budgets et propose un forfait Very B&You 5Go à seulement 4,99€/mois (sans engagement). Cette offre inclut les services suivants :

5Go d’Internet mobile en 4G.

Les appels et SMS/MMS illimités.

Spotify Premium offert pendant 2 mois.

Pour profiter d’un maximum de données mobiles à prix mini, c’est très simple. Il vous suffit de vous rendre dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom. Ne perdez plus un instant pour profiter de l’une de ces offres Very B&You à prix mini, car celles-ci ne seront pas prolongées demain.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.