Bouygues Telecom : les smartphones Huawei P40 5G et Huawei P40 Pro 5G à partir de 1€ seulement

En ce moment avec Bouygues Telecom et le forfait Sensation 90Go, vous pouvez profiter des mobiles Huawei P40 5G et Huawei P40 Pro 5G à partir de 1€. Une affaire à ne pas rater pour cette rentrée scolaire !

Pour la rentrée scolaire 2020, Bouygues Telecom a décidé de casser les prix de ses smartphones. Preuve en est avec les mobiles haut de gamme Huawei P40 5G et Huawei P40 Pro 5G accessibles pour seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois (soit 193€ au total) avec le forfait Sensation 90Go de l’opérateur.

Vendu seul à 949€, le Huawei P40 Pro 5G 256 Go (noir, argent ou or) est en ce moment accessible à seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois avec le forfait Sensation 90Go de Bouygues Telecom. Pour arriver à ce prix plus qu’avantageux, l’opérateur vous propose 3 promotions :

Une offre de remboursement de 50€ après achat. Le Huawei P40 Pro 5G vous revient alors à 151€.

Jusqu’à 100€ de bonus à ajouter au montant de la reprise de votre ancien mobile, ce qui vous permet d’obtenir le smartphone à 1€.

Vous pouvez également vous procurer le Huawei P40 5G 128Go (noir, argent ou or) avec le forfait Sensation 90Go de Bouygues Telecom pour seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois. Là aussi, Bouygues Telecom vous propose :

Une remise, sur demande, de 50€ que vous recevez après votre achat et l’envoi d’un coupon à l’opérateur : vous devrez donc réglez 51€ au moment de l’achat, mais celui-ci ne vous coutera au final qu’un euro, en plus des 8€/ mois pendant 2 ans.

Divorce Huawei/Google : vos applications sont-elles toujours disponibles sur les mobiles Huawei ?

Avant de se jeter sur l’une de ces offres, une question se pose : alors que Huawei vient de perdre sa licence provisoire Android, est-il bien raisonnable d’acheter un mobile de la marque chinoise aujourd’hui ? Rassurez-vous, la réponse est oui.

Huawei se veut rassurant avec les consommateurs. Même si leurs nouveaux smartphones ne sont plus dotés d’Android et n’ont plus accès aux applications Google comme Chrome, Gmail ou encore Google maps, la nouvelle boutique d’applications Huawei AppGallery propose toujours des applications parmi les plus populaires.

Sur son site Internet, Bouygues Telecom indique également qu’il est possible de transférer toutes vos applications depuis votre ancien mobile sous Android vers votre nouveau Huawei via l’application Phone Clone. Vous pouvez aussi trouver vos applications grâce au moteur de recherche Petal Search.

Il reste finalement difficile de résister à tous les avantages des smartphones haut de gamme Huawei P40 5G et Huawei P40 Pro 5G pour seulement 1€ + 8€ par mois. Si l’offre vous intéresse, vous n’avez qu’une chose à faire : vous rendre sur le site de Bouygues Telecom et souscrire le forfait Sensation 90Go lors de l’achat de votre Huawei P40 ou P40 Pro.

Cet article est une publication sponsorisée par Bouygues Telecom.