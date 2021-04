Bouygues Telecom : un forfait avec 200Go pour moins de 15€ par mois

Jusqu’au 15 avril prochain (inclus), Bouygues Telecom vous propose une exclue web : l’offre Very B&You avec 200Go d’Internet mobile et les appels/SMS/MMS illimités pour seulement 14,99€/mois !

Vous cherchez un forfait avec une grande enveloppe de data et un prix mini ? Votre nouvelle offre mobile est toute trouvée ! Souscrivez l’offre Very B&You de Bouygues Telecom à 14,99€/mois sans engagement et profitez :

De 200Go d’Internet mobile en France métropolitaine (dont 15Go en Europe/DOM)

Des appels et SMS/MMS illimités

Attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 15 avril prochain (inclus). Alors rendez-vous tout de suite sur le site de Bouygues Telecom pour en profiter. Pour toute souscription d’une offre mobile, l’opérateur vous offre en prime 2 mois d’abonnement offerts à l’application Spotify Premium.

Faites des économies avec B&You tout en gardant votre liberté

En souscrivant une offre B&You, vous vous assurez de faire des économies et de profiter d’un réseau 4G de qualité. Que vous soyez en ville, à la plage, à la montagne ou encore à la campagne, le réseau Bouygues est là pour vous aider à communiquer avec tous vos proches.

Avec B&You, vous profitez également de votre liberté. Les offres sont, en effet, sans engagement et vous permettent de résilier ou changer d’offre quand vous le souhaitez.

Jusqu’au 15 avril prochain (inclus), l’opérateur vous propose aussi :

Le forfait 100Go pour 12,99€/mois.

Le forfait 5Go pour 4,99€/mois.

Pour profiter de l’une de ces offres, rendez-vous dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom. Vous pouvez souscrire en seulement quelques clics et vous recevez votre carte SIM par la suite directement dans votre boîte aux lettres. Il ne vous restera plus qu’à l’activer depuis votre Espace client et vous pourrez profiter de tous vos services mobiles Bouygues Telecom en toute tranquillité.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.