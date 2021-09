Box fibre en promo à 10 euros : faut-il aller chez SFR ou Bouygues Telecom ?

En ce moment, il est possible de profiter de la fibre optique dès 9,99 €/mois seulement chez SFR et Bouygues Telecom. Quel opérateur offre la meilleure prestation ? Nous vous aidons à trancher à travers ce petit comparatif.

Qui de SFR et Bouygues propose la meilleure box fibre à 10 € – Photo de Andrea Piacquadio provenant de Pexels

La rentrée reste l’une des meilleures périodes pour profiter du très haut débit à petit prix. Les tarifs ont tendance à baisser et on peut souvent s’équiper en fibre optique à partir de 10 €/mois. Justement, Bouygues Telecom et SFR proposent tous les deux des offres intéressantes pour une durée limitée. Le premier baisse le prix de sa Bbox fit et l’affiche à 9,99 €/mois jusqu’au 19 septembre prochain. Pour l’opérateur au carré rouge, c’est la SFR Box 7 qui bénéficie d’une belle remise et voit son prix réduit à 10 €/mois. Chez l’un ou l’autre, la durée d’engagement est fixée à un an.

SFR vs Bouygues Telecom : qui offre le meilleur débit ?

Sur cet aspect, l’offre de SFR est nettement plus intéressante ! La SFR Box 7 promet un débit maximal théorique de 500 Mbit/s en téléchargement comme en envoi. Elle fait donc légèrement mieux que la Bbox fit dont le débit se limite à 300 Mbit/s en téléchargement et 200 Mbit/s en envoi.

Certes, sur le papier, la différence a l’air notable. Mais dans les faits, elle ne se ressent presque pas, surtout si vous utilisez votre connexion pour accéder à des services de base tels que la consultation de mails, le streaming vidéo, etc.

Que vous optiez pour SFR ou Bouygues, le débit demeure donc confortable et plutôt satisfaisant.

Qui propose la meilleure offre TV ?

Ici encore, c’est la SFR Box 7 qui s’en sort vainqueur. La box s’accompagne en effet d’un bouquet TV avec 160 chaînes et services TV. La Bbox fit est quant à elle une box dual play. Autrement dit, elle n’inclut pas un service TV dans son offre. Si vous aimez vous divertir devant la télévision, il faudra donc se tourner du côté de SFR ou utiliser le décodeur TNT de votre téléviseur.

Qui a la meilleure offre téléphonie ?

Avec la Bbox fit, Bouygues Telecom propose des appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 destinations. Le même service est observé chez la SFR Box 7. Pour mieux apprécier la différence et savoir lequel vous sera plus avantageux, il est peut-être mieux de consulter la liste des destinations possibles proposées par chaque offre.

Qui propose le meilleur matériel ?

L’un et l’autre vous fournissent une location de routeur doté de 4 ports Ethernet en Gigabit ainsi qu’une connexion sans fil Wifi 5. Mais en plus, SFR met à disposition un boitier TV qu’il a baptisé Décodeur Plus. Compatible 4K, il bénéficie en plus d’un lecteur de carte SD, d’un disque dur numérique avec une capacité de stockage de 8h ainsi qu’une télécommande vocale.

Quelle offre sera plus intéressante après un an ?

Le tarif à 10 €/mois de ces deux box internet n’est valable que pendant un an. Le prix grimpera pour les deux. La Bbox fit restera cependant moins chère avec un prix hors promotion de 29,99 €/mois. Du côté de la SFR Box 7, la facture sera plus salée avec une mensualité de 38 €. Mais comme l’engagement n’est que d’un an pour ces box internet, elles sont toutes les deux résiliables sans frais à la fin de la période promotionnelle d’un an.