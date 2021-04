Bracelet Xiaomi Mi Band 5 bénéficie d’une remise de 40 % et passe à 29,99 € chez Darty

Darty propose un excellent bon plan concernant le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5. En effet le produit concerné passe à 29,99 € au lieu de 49,99 € soit une réduction à ne pas rater de 40 %.

Le bracelet Xiaomi Mi Band 5 est à petit prix chez Darty

Si vous aviez envie de vous procurer ce bracelet Xiaomi Mi Band 5, c’est le moment de profiter de cette belle réduction chez Darty. Sorti en 2020, ce produit apporte quelques nouveautés par rapport aux précédents, il propose en effet un écran amélioré ainsi que le système magnétique qui va permettre de recharger le capteur sans l’enlever du bracelet. Il y a également le déclenchement du capteur photo à distance ainsi que le suivi menstruel.

Xiaomi en a profité pour pousser la précision de ses fonctionnalités, que ce soit pour la marche et la course mais également pour le sommeil. Ces données plus précises vous permettront d’obtenir une analyse plus pointue de vos sessions de sport.

Concernant l’autonomie, pas de problème de ce côté là puisque vous pourrez tenir largement une quinzaine de jours. Pour l’achat de ce bracelet, Darty offre une garantie de 2 ans ainsi qu’un abonnement de 4 mois à Deezer Premium.

Si vous avez un doute, pensez à consulter notre comparatif des meilleures montres connectées avant de valider votre commande.