Bracelet Xiaomi Mi Band 5 passe à seulement 20 € chez Cdiscount

Alors que le bracelet Xiomi Mi Band 5 bénéficiait d’une remise de 40% chez Darty il n’y a pas si longtemps, Cdiscount propose une offre encore plus intéressante. En effet, le site l’affiche au petit prix de 20,79 €.

Le bracelet Xiaomi Mi Band 5 est à petit prix chez Cdiscount

Les bracelets connectés sont particulièrement adaptés aux sportifs, mais si vous n’avez pas envie de vous ruiner dans l’achat d’une montre connectée plus onéreuse, celui-ci peut tout à fait convenir selon vos besoins et votre budget.

Pour ce petit prix de 20 €, le bracelet connecté remplira de nombreuses fonctionnalités. Il propose 11 modes sportifs professionnels, surveille la fréquence cardiaque et signale les anomalies, affiche les notifications concernant vos appels, sms et mails, contrôle la lecture de votre musique et vous informe de la météo. Autant dire un produit complet pour un budget plus que raisonnable.

Quant à son autonomie, elle est tout à fait correcte puisque vous pourrez tenir environ 2 semaines sans recharger votre bracelet et quasiment 3 semaines en activant le mode économie d’énergie.

Toutefois si vous êtes à la recherche d’un produit plus performant avec plus de fonctionnalités et un design plus élégant, pensez à consulter notre comparatif des meilleures montres connectées.