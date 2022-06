Brad Pitt a cherché un trésor pendant un an dans son jardin

Brad Pitt à la recherche du trésor perdu – Crédit : 20th Century Fox France

Brad Pitt affiche une carrière impressionnante au cinéma. L’acteur enchaîne les beaux rôles entre Fight Club, Seven, Once Upon A Time in Hollywood, Entretien avec un vampire, Snatch, Ad Astra… Bref; on ne vous refait pas sa filmographie riche en petites pépites. Mais l’acteur est une personne comme les autres et passe parfois son temps de manière… étonnante. Le comédien de 58 ans à la beauté plastique louée dans le monde s’est confié à ce propos en interview pour GQ. L’occasion de dévoiler qu’il a passé un an à chercher un trésor dans son jardin. Une confidence amusante !

L’acteur a acheté du matériel radar pour chercher le trésor

Brad Pitt s’est fait rouler ! – Crédit : Sony Pictures Releasing

Vous pensez sans doute que Brad Pitt passe son temps libre dans des hôtels luxueux à profiter des avantages de la célébrité et du talent en enchaînant les journées bien remplies. Pourtant, la vérité se montre moins hollywoodienne comme l’admet l’acteur en interview pour GQ. Le bellâtre de 58 ans dévoile qu’il a passé un an à chercher un trésor dans son jardin. Un inconnu l’a abordé pour lui apprendre que le terrain de son domicile contenait une cache perdue datant de l’époque médiévale. Et l’homme n’a pas fait les choses à moitié en investissant dans du matériel radar.

Pendant un an, je n’ai pensé qu’à ça, à l’excitation de tout ça. Peut-être que c’est lié à l’endroit où j’ai grandi car dans les montagnes Ozark, il y avait toujours des histoires de trésors cachés. – Brad Pitt

Et si vous voulez savoir le fin mot de l’histoire, sachez que l’inconnu travaillait en fait pour le compte d’une société… qui vendait de l’équipement radar. Brad Pitt reconnaît que « c’était assez stupide au final » mais estime que « la chasse était excitante ». On imagine les voisins ravis de voir l’acteur farfouiller pendant des heures avec son matos sur le dos à la recherche d’un trésor comme un enfant !

Source : WGTC