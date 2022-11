Breath of the Wild dédicace le premier Zelda, le développement de GTA 6, une mise à jour sur les Pixel, c’est le récap’ !

Un clin d’œil au premier Zelda découvert dans Breath of the Wild, le leak de GTA 6 n’impacterait pas le développement, les Pixel 6 et 7 voient leur autonomie s’améliorer, c’est le récap’ !

Les joueurs de Breath of the Wild ont décelé un un easter egg sympathique. La fuite de GTA 6 ne change rien au développement du jeu selon le boss de Take-Two Interactive. Enfin, les smartphones Pixel récents ont le droit à une mise à jour qui améliore leur endurance. Place au récap’ !

Breath of the Wild rend hommage au Zelda de 1987

The Legend of Zelda: Breath of the Wild est un immense terrain de jeu. Et les développeurs n’ont pas manqué d’y placer des clins d’œil appuyés à la franchise. Sorti en 1987 sur la NES, The Legend of Zelda est notamment mis à l’honneur à travers un chemin des Bois Perdus.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, les Bois perdus © Nintendo

GTA 6 : un leak sans conséquence sur le développement ?

Nombre de joueurs craignent que le leak de GTA 6 entraîne des retards dans la production du jeu phare de Rockstar. Il ne faut toutefois pas s’inquiéter, selon le patron de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick. Ce dernier assure que « la fuite n’aura aucune influence sur le développement ».

Leak de GTA © Rockstar

Pixel 6 et 7 : une mise à jour synonyme d’autonomie accrue

Vous êtes l’heureux détenteur d’un Pixel 6, 6 Pro, 6A ou d’un Pixel 7 et 7 Pro. La dernière mise à jour logicielle déployée par Google permettra de corriger un bug énergivore sur la génération de 2021 et d’optimiser la consommation d’énergie sur les deux itérations les plus récentes.

