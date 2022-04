Le bug inquiétant d’une Tesla Model 3, une caméra dans Moon Knight, une vidéo Pornhub au ministère de la Santé québécois, c’est le récap’

Un étrange bug sur sa Tesla Model 3 lui a fait craindre le pire. Une caméra de tournage s’est glissée dans l’épisode 3 de Moon Knight. Au Québec, le ministère de la Santé a inclus un lien Pornhub dans un tweet. C’est l’heure du récapitulatif.

Tesla : l’ordinateur de sa Model 3 s’arrête en plein autoroute

Alors qu’il roulait sur l’autoroute à 135 km/h, le détenteur d’une Tesla Model 3 a eu une peur bleue. Et pour cause, l’ordinateur faisait des siennes, l’empêchant d’accélérer ou d’actionner ses feux de détresse. Qui plus est, une drôle d’odeur chatouillait ses narines. Heureusement, il a tout de même pu freiner pour immobiliser le véhicule qui fonctionnait comme si de n’était après le redémarrage.

Illustration d’une voiture lancée en pleine vitesse sur l’autoroute – Crédits : Pixabay



Moon Knight : une erreur cocasse repérée dans l’épisode 3

L’épisode 3 de Moon Knight vient tout juste d’être diffusé. Et certains téléspectateurs ont repéré une erreur qui prête à sourire. En effet, lors d’une séquence de course-poursuite, on peut observer une caméra et la main du caméraman qui apparaissent l’espace d’un instant dans un coin de l’écran. Même les gros studios peuvent faire des erreurs dans le montage final !

La caméra est visible à droite – Crédit : Disney+



Québec : le ministère de la Santé fait la pub de Pornhub

Chaque jour, le ministère de la Santé québécois diffuse les dernières données sur le Covid-19 via un tweet. Sauf qu’au lieu d’inclure un lien redirigeant vers le site officiel, le compte Twitter a partagé une vidéo Pornhub. Une grossière erreur que l’institution n’a pas encore su justifier, se contentant de s’excuser auprès des Québécois.

