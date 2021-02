Bugatti dévoile le premier prototype de la Centodieci 2022

Créée en hommage à l’EB110 et pour fêter son 110e anniversaire, la Bugatti Centodieci est un concentré du savoir-faire de Bugatti. L’entreprise française a commencé à mettre au point le prototype de course et de conduite qui lui servira à peaufiner le modèle avant de lancer la production.

En un peu plus de quatre décennies d’existence de la marque originale, seules quelque 8 000 voitures ont été fabriquées, mais chacune d’entre elles a laissé des traces qui perdurent jusqu’à aujourd’hui, cimentant le nom Bugatti dans les livres d’histoire.

Bugatti Centodieci 2022 – Crédit : Bugatti via Slashgear

La Bugatti Centodieci est basée sur la Bugatti Chiron, mais se distingue par son design et son style influencés par l’EB110. Elle est également plus puissante que le Chiron. En effet, elle utilise le même W16 de 8,0 litres à quatre turbocompresseurs, mais développe 1 577 ch, soit 77 de plus que la Chiron. De plus, la Centodieci est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes, et peut atteindre une vitesse de pointe de 377,6 km/h. C’est similaire à la Chiron, mais Bugatti avait déclaré que la Chiron pouvait atteindre les 500 km/h si toutes les restrictions étaient levées.

La voiture est donc un peu plus lente qu’une Tesla Model S à l’accélération, puisque déjà début 2020, la Tesla Model S Performance était devenue plus rapide que la Bugatti Chiron. La voiture électrique américaine pouvait atteindre les 100 km/h en 2,3 secondes. Les versions 2021 seront encore plus rapides, puisque la dernière Tesla Model S Plaid+ pourra faire le 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes.

Bugatti Centodieci 2022 – Crédit : Bugatti via Slashgear

Bugatti Centodieci : prix et disponibilité

Comme il s’agit d’une voiture d’exception, celle-ci ne sera produite qu’en 10 exemplaires. De plus, bien que chaque unité ait coûté la somme de 8 millions d’euros, toutes les voitures ont été vendues en moins d’une demi-journée. On sait par exemple que le joueur de foot Christiano Ronaldo fera partie des heureux propriétaires d’un des 10 modèles. Bugatti vient de commencer la fabrication du premier prototype de préproduction, et la livraison devrait avoir lieu l’année prochaine.

Bien que son prix soit très élevé, il ne s’agit pas de la voiture la plus chère de Bugatti. En effet, il faut compter pas moins de 16,7 millions d’euros TTC pour s’offrir la Voiture Noire, qui est actuellement la voiture la plus chère au monde.

Bugatti Centodieci 2022 – Crédit : Bugatti via Slashgear

Source : slashgear