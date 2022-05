Les câbles des Superchargeurs Tesla vandalisés, Pirates des Caraïbes 6 ne dit pas non à Johnny Depp, une astuce pour Laposte.net, c’est le récap’ !

Plusieurs Superchargeurs Tesla victimes de vandalisme et de vol, le producteur de Pirates des Caraïbes 6 n’a pas rayé Johnny Depp de la carte, une technique salvatrice pour réactiver les protocoles POP et IMAP de Laposte.net, voici le récap’ !

Plusieurs Superchargeurs Tesla sont ciblés par des criminels outre-Atlantique. L’éventuel d’un retour de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes 7 n’est pas exclu. Enfin, une astuce toute simple permet de recommencer à recevoir ses mails Laposte.net sur des logiciels et des applications tiers. Voici le récapitulatif !

Cuivre ou acte anti-Tesla ? Des câbles de Superchargeurs sectionnés

Aux États-Unis, plusieurs Superchargeurs ont été visités par des individus malveillants. Ces derniers ont coupé des câbles de recharge, empêchant les conducteurs d’insuffler de l’énergie à leurs véhicules. Deux hypothèses sont avancées. Il est possible que les malfrats aient coupé les câbles pour récupérer le cuivre. Mais dans certains cas, il pourrait s’agir d’actes de malveillance anti-Tesla.

Des câbles coupés d’une station de Superchargeurs à Cincinnati – Crédit : u/Grinolam / Reddit





Pirates des Caraïbes 6 : Jack Sparrow va-t-il faire son retour ?

Johnny Depp a martelé qu’il ne collaborerait plus avec Disney à l’avenir. Si bien que les chances de le voir dans Pirates des Caraïbes 6 sont quasi-nulles. Questionné à ce sujet par The Times, le producteur Jerry Bruckheimer a toutefois confié que rien n’était encore arrêté pour le scénario de ce second opus. De quoi redonner de l’espoir aux fans qui ont lancé plusieurs pétitions militant pour son retour.

Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar – Crédit : Disney

Laposte.net bridé : l’astuce pour relancer les protocoles POP/IMAP

C’est un problème très embêtant qui touche bon nombre d’utilisateurs de Laposte.net. Il est impossible de lire ses mails via un service tiers depuis de nombreux jours. Alors que La Poste avait promis un retour à la normale, certains usagers sont toujours bloqués. Heureusement une astuce permet de réactiver les protocoles POP et IMAP. Il suffit de modifier son mot de passe (une adresse mail de récupération est nécessaire) et de se reconnecter ensuite à vos clients mail.

