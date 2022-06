Cache ton Ca$h : le jeu de cartes qui cartonne aux US débarque en France

Le but est simple : devenir millionnaire ! A coup d’acquisition de « super bagnole », de « bijoux de mémé » ou de « cabane dans les bois », vous commencez par empiler vos possessions. Mais la situation va se compliquer très rapidement car vos adversaires ont pour objectif principal de venir vous piquer tout ce que vous avez accumulé (et réciproquement). Vous devrez donc faire preuve de stratégie pour protéger vos possessions tout en continuant à vous enrichir.

Découvrez le site Cache ton Ca$h



La formule a déjà largement fait ses preuves puisque depuis son lancement aux États-Unis en 2011, Cache ton Ca$h remporte un franc succès avec déjà plus d’un million d’unités vendues. Fort de cette réussite, l’éditeur Grandpa Beck’s Games a décidé de conquérir de nouveaux territoires dont la France. De quoi ravir les fans de jeu de société et séduire ceux qui cherchent de quoi animer leur été.

Apprentissage réduit, amusement immédiat

Ce qui fait la force de ce jeu c’est avant tout sa simplicité de mise en œuvre. Pas besoin de prévoir 1 heure avant de débuter la partie pour comprendre les règles. Chaque joueur démarre avec 5 cartes, le reste des cartes forme la pioche. A chaque tour 3 possibilités s’offrent à vous : commencer à accumuler vos richesses en constituant des paires (c’est-à-dire un set de cartes), lancer un défi pour aller faire votre marché chez un adversaire ou vous défausser d’une carte si vous n’avez aucune opportunité intéressante à saisir.

A chaque joueur de définir sa stratégie, défensive pour les plus prudents ou agressive pour les plus téméraires. Chacun pourra révéler sa personnalité.

Le tour de force de Cache ton Ca$h, est de créer, malgré une grande facilité de prise en main, des parties riches en rebondissements. Ainsi, si lors des premiers tours, on s’observe et on accumule tranquillement des cartes Possessions, les choses se corsent dès que les plus gros capitalistes ont été identifiés et deviennent la cible préférée de tous les joueurs. Les situations peuvent alors vite changer !

Si vous souhaitez en savoir plus sur le déroulement du jeu, le mieux est sans doute de se rendre sur le site de Cache ton Ca$h et de regarder les vidéos réalisées par des Youtubeurs spécialisés. Ils détaillent le déroulement des parties et les différentes variantes existantes.

Difficulté, rapidité, nombre de joueurs… c’est vous qui voyez

L’autre atout majeur de Cache ton Ca$h est de proposer des règles adaptables à vos conditions. Si vous avez envie de parties rapides, vous pouvez modifier l’objectif et terminer après un tour de pioche même si aucun joueur n’a atteint le million. Idéal si vous n’avez que 10 minutes devant vous.

De même, si vous jouez avec des enfants (le jeu est accessible dès 7 ans), vous pourrez opter pour la version « ligth ». Mais si vous avez envie de corser un peu les parties, vous pourrez choisir d’introduire les cartes Action (déménagement, échange, petites économies). Cela amènera beaucoup plus de dynamisme et de retournement de situation possibles.

Enfin, le jeu s’adapte aussi en fonction du nombre de participants. Que vous soyez 2 ou 6, il suffit de changer le nombre de cartes distribuées, pour pouvoir jouer. Vous l’aurez compris Cache ton Ca$h dispose de tous les arguments (y compris un prix hyper raisonnable de 15 euros environ et un format réduit qui se glisse dans tous les sacs) pour devenir votre meilleur compagnon de votre été !

Découvrez le site Cache ton Ca$h

Cet article a été rédigé en partenariat avec Blackrock Games.