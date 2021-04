Cadence of Hyrule sur Switch est à moins de 30 € chez Amazon

C’est un bon plan qui ne va pas falloir rater si vous possédez la Nintendo Switch. En effet le jeu Cadence of Hyrule bénéficie d’une remise très intéressante puisqu’il passe à 29,54 € au lieu de 49,99 € soit une économie immédiate de 20 €.

C’est le moment d’acheter des jeux sur Switch, en effet après Paper Mario The Origami King c’est Cadence of Hyrule (en version physique) qui bénéficie d’une remise de 40 % chez Amazon.

Dans un univers proche de celui de Zelda, partez explorer les mondes et les donjons de façon aléatoire afin de sauver le royaume d’Hyrule. Les thèmes musicaux sont inspirés de la série The Legend of Zelda et vont servir de partition à vos actions : se déplacer, fuir ou attaquer.

« Vous débutez votre aventure dans la peau de Cadence, l’héroïne de la série Crypt of the NecroDancer. Après vous être familiarisé avec les bases du jeu, vous pourrez également incarner Link ou la princesse Zelda pour poursuivre votre périple. Explorez un monde et des donjons générés aléatoirement à travers une quête pour sauver Hyrule dans cette aventure rythmique unique ! »

