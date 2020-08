Cadillac dévoile le Lyriq EV, son premier véhicule électrique

Cadillac fabrique des véhicules depuis plus d’un siècle. Le constructeur a dévoilé son premier véhicule entièrement électrique. Nommé Lyriq, il s’agit d’un SUV avec un énorme écran sur le tableau de bord et une autonomie confortable.

Le Cadillac Lyriq ne sera pas mis en vente avant la fin de l’année 2022. Il sera également dans un premier temps commercialisé en Chine. Le Lyriq avait été mentionné pour la première fois par Cadillac en janvier 2019 au salon de l’automobile de Detroit. La marque avait montré un dessin d’artiste représentant une voiture futuriste.

Crédit : Cadillac

Cela fait trois ans que General Motors a annoncé pour la première fois son plan de lancement de 20 nouveaux véhicules électriques d’ici 2023 dans le cadre de son engagement en faveur d’un « avenir entièrement électrique ».

Cadillac n’a pas communiqué le prix de départ du Lyriq, affirmant qu’il coûtera « moins de 75 000 dollars, mais qu’il sera en position idéale pour un crossover de taille moyenne avec peut-être un côté assez premium à sa sortie« , a déclaré Steve Carlisle, président de GM Amérique du Nord.

La Lyriq est une voiture de taille moyenne, ce qui signifie qu’elle sera en concurrence avec les Audi E-Tron, Jaguar I-Pace et Tesla Model X. Elles ont toutes placé la barre très haut pour ce segment. Heureusement, la Lyriq a de nombreux atouts.

Cadillac revendique une autonomie de 483 km pour le Lyriq, ce qui est comparable à la version Performance du Tesla Model X, qui a récemment réussi à effectuer 400 mètres en seulement 10 secondes.

GM augmente sa capacité de charge à domicile (niveau 2) avec la Lyriq à 19 kWh. Avec la charge rapide DC, le Lyriq peut se recharger à plus de 150 kWh. Le véhicule utilisera le système de batterie évolutif « Ultium » de GM qui peut fournir une puissance allant de 50 kWh à 200 kWh. Cette batterie sera également présente dans le GMC HUMMER EV.

Un écran géant à l’intérieur

L’écran central mesure 33 pouces. Celui-ci s’étend sur presque tout le tableau de bord. Selon GM, cet écran a la plus haute densité de pixels disponible dans l’industrie automobile et peut afficher plus d’un milliard de couleurs.

Source : Cadillac