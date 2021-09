Call of Duty Vanguard : deux cartes de COD World at War confirmées pour le multijoueur

Sledgehammer Games vient de confirmer que deux maps de World at War seront de retour dès la sortie de Call of Duty Vanguard.

Call of Duty Vanguard, c’est pour bientôt. Pour la première fois depuis un certain temps, la licence d’Activision va proposer un univers tiré de la Seconde Guerre Mondiale. Un revirement qui devrait changer pas mal de choses, que ce soit au niveau du gameplay, mais aussi de l’environnement. Pour ce qui est des cartes dédiées au mode multijoueur, Sledgehammer Games a décidé de faire revenir deux cartes déjà présentes dans Call of Duty World at War.

Crédit : Activision Blizzard

Alors que les joueurs ont pu avoir un avant-goût du jeu lors de l’alpha sur PS4 et PS5, Sledgehammer Games vient tout juste d’annoncer que Castle et Dome, deux cartes présentes dans World at War, allaient faire leur retour dans Vanguard.

Call of Duty Vanguard : retour des maps Castle et Dome de World at War, un total de 20 cartes au lancement

Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de longue date de Call of Duty. Evidemment, certaines modifications seront apportées à ces cartes, pour pimenter un peu les choses. Les fans peuvent s’attendre notamment à un environnement destructible, ce qui n’était pas le cas dans World at War.

Seldgehammer Games en a dit un peu plus à ce sujet : « Il y aura des cartes à venir dans le jeu complet qui sont des lettres d’amour à ceux qui ont apprécié Call of Duty World at War. Castle et Dome sont de retour, et recevront des changements grâce à des environnements réactifs. Castle, dans sa forme Vanguard, verra tous ses écrans shoji emblématiques devenir destructibles ». Les shoji, séparations de salles typiques du Japon, pourront donc être détruits et traversés par les joueurs. De quoi donner plus de possibilités stratégiques.

Il n’est pas rare que Call of Duty propose des cartes tirées des précédents opus. Une pratique qui peut frustrer, puisqu’une partie de l’audience préfère profiter d’un contenu nouveau. Cela dit, Call of Duty Vanguard proposera un total de vingt cartes multijoueur au lancement. Un nombre conséquent qui devrait permettre aux joueurs d’évoluer dans une grande variété d’environnements.

Call of Duty Vanguard, prévu pour le 5 novembre prochain, est très attendu par la communauté. Le titre d’Activision devra composer avec une concurrence féroce. Notamment avec le nouveau Battlefield 2042 qui possède lui aussi un certain nombre d’atouts.

Source : comicbook.com