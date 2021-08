Call of Duty Vanguard : une version alpha exclusive PlayStation annoncée par Activision Blizzard

Le nouveau Call of Duty, qui se déroulera durant la Seconde Guerre Mondiale, a récemment été annoncé par Activision. Avec un nouveau mode zombie développé par Treyarch, et l’annonce officielle du nouvel opus, on ne s’attendait pas à plus d’informations dans l’immédiat. Pourtant, après cette semaine riche en annonces, les fans sont gâtés avec cette fois-ci une date pour la version Alpha du prochain FPS phare d’Activision Blizzard.

Crédit : Activision Blizzard

L’éditeur l’a confirmé, Call of Duty Vanguard va connaitre sa première phase de test officielle d’ici une semaine. L’alpha va se dérouler du 27 au 29 août. Petite particularité, celle-ci sera exclusive aux consoles Sony, soit la PS5 et la PS4. Les autres devront patienter pour pouvoir s’essayer au nouveau FPS, qui devra composer avec la forte concurrence du nouveau Battlefield 2042.

Call of Duty Vanguard : l’alpha arrive très bientôt sur PS4 et PS5 avec un nouveau mode de jeu

Les joueurs qui participeront à l’alpha pourront essayer le nouveau mode Champion Hill. Ce mode inédit devrait ajouter une touche de stratégie pour les joueurs en quête d’un FPS plus tactique. Activision a beaucoup mis en avant ce mode, qui semble être un pari pour concurrencer les tendances actuelles dans les FPS multijoueur.

Au sujet de la taille du fichier à télécharger, Activision n’a pas dévoilé de chiffres. Les jeux Call of Duty sont en règle générale très gourmands en espace disque. Et il y a de fortes chances que ce nouvel opus ne déroge pas à la règle. Un vrai problème, puisque les capacités de stockage des consoles ne sont pas très permissives à ce sujet. Avec 1 To pour la Xbox Series X, et seulement un peu plus de 600 Go disponibles pour la PS5, beaucoup de joueurs vont devoir considérer l’achat d’une extension de mémoire.

Malgré les gros problèmes rencontrés par Activision Blizzard, la communication autour du nouveau Call of Duty a été bien reçue. Avec un nouveau mode zombie, et 20 nouvelles cartes pour le multijoueur, les habitués de la licence sont plutôt positifs. Réponse très bientôt donc avec la version alpha. Call of Duty Vanguard devrait arriver sur nos consoles le 5 novembre 2021.

Source : gamerant.com