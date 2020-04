Call of Duty Warzone : Activision a lancé la chasse aux tricheurs et bannit à tour de bras

Activision et Infinity Wars déclarent la guerre aux tricheurs sur leur battle royale Call of Duty: Warzone. 50 000 joueurs ont déjà été bannis depuis le lancement du free-to-play, et de nouvelles mesures vont bientôt être prise pour mieux traquer et sanctionner les joueurs qui manquent de fair-play.

Crédit : Activision

Le nouveau mode battle royale rencontre un immense succès. Seulement quelques semaines après sa sortie, Call of Duty: Modern Warfare rassemble déjà des millions de joueurs. Inévitablement, le free-to-play a attiré son lot de tricheurs qui prive le titre de tout intérêt pour les autres joueurs. Infinity Ward a donc décidé de réagir. Sur le blog d’Activision, le studio donne le ton en annonçant qu’il prend le problème très au sérieux et qu’il compte appliquer une politique de « tolérance zéro » concernant les cheaters.

Call of Duty : Warzone s’enrichit d’un mode solo

Activision bannit 50,000 tricheurs de Call of Duty: Warzone

L’éditeur rappelle qu’il a déjà banni 50 000 joueurs depuis le lancement du jeu, et qu’il va bientôt mettre en place de nouveaux dispositifs pour identifier et chasser les tricheurs. Bien qu’Infinity Wars ne les détaille pas pour éviter que les cheaters puissent les contourner, le studio souligne que son équipe de sécurité veille au respect des règles 24/7, et qu’elle mène également des recherches pour identifier toutes les formes de triche possibles.

Le système qui permet de dénoncer un éventuel tricheur en jeu va également être amélioré pour devenir plus efficace et plus fluide. Infinity Wars compte également faire des efforts de transparence. Le studio s’engage à fournir prochainement un décompte régulier du nombre de joueurs bannis. Le détail des infractions et des sanctions associées est disponible en ligne sur une page dédiée à CoD: Warzone. Autre actualité CoD, Activision vient de lancer une version remastirisée de Call of Duty: Modern Warfare 2 sur PlayStation 4 qui sera également disponible sur Xbox One et PC à partir du 30 avril.

Test : Goat of Duty, le nouveau FPS multijoueurs qui va détrôner CoD, Battlefield et CS:GO

Source : Activision