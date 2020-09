Caméras de surveillance : les 5 points à vérifier avant de faire votre choix

Foscam, Arlo, Logitech, Netgear, Withings, Xiaomi… Les marques de caméras de surveillance se multiplient et il devient de plus en plus dur de faire un choix. Pour vous aider, retrouvez dans cet article les 5 points à vérifier avant l’achat de votre caméra de surveillance.

Depuis quelques années et l’avènement de la maison connectée, le marché des caméras de surveillance est en pleine expansion et les fabricants se multiplient. Ce boom économique permet aux clients potentiels d’avoir de plus en plus de choix. Une effervescence qui peut cependant finir par perdre le consommateur.

Crédit Pixabay

Afin de vous aider dans votre quête de la caméra de surveillance qui répondra à tous vos besoins, retrouvez ci-dessous les 6 points primordiaux à vérifier avant d’acheter votre future caméra de surveillance.

Le budget à allouer pour votre caméra de surveillance

Cela peut paraître évident, mais la 1re chose à faire est de calculer le budget que vous pouvez allouer à l’achat de votre caméra de surveillance. Vous saurez ainsi dès le départ si un modèle vous est accessible ou non. Vos recherches n’en seront que plus rapides et efficaces. En fonction de votre budget, vous n’aurez bien sûr pas accès aux mêmes services. Mais pas d’inquiétudes.

De nombreuses marques proposent des caméras de surveillance aux services complets pour un prix tout à fait correct. Chez Foscam par exemple, vous pouvez trouver toute une gamme de caméras de surveillance d’intérieur à moins de 100 euros. La marque chinoise Xiaomi, célèbre pour ses smartphones low-costs, s’est également lancée sur le marché de la caméra de surveillance et propose des caméras IP à petit prix.

Le stockage des données : où sont enregistrées vos vidéos ?

Une fois votre budget calculé, vous pouvez rentrer dans le vif du sujet et commencer vos recherches. Parmi les nombreux points à vérifier, vous devez regarder la méthode d’enregistrement de la caméra de surveillance. Deux méthodes sont en général privilégiées : l’enregistrement sur carte mémoire et l’enregistrement sur le cloud.

Pour choisir entre les deux, tout dépend de vos préférences personnelles. Avec le cloud, en cas de vol de votre caméra, vous vous assurez de conserver une sauvegarde des enregistrements effectués par votre caméra. Cette méthode est cependant plus coûteuse que la classique carte SD, car vous devez payer un abonnement au service de stockage sur Internet. Notons que certaines marques offrent du temps de stockage gratuit sur le cloud, comme Arlo, Bosch ou D-Link.

L’ergonomie de votre caméra de surveillance

Toutes les caméras de surveillance ne fonctionnent pas de la même façon et certaines sont plus énergivores que d’autres (notamment si elles enregistrent sur le Cloud au lieu d’une carte SD). Si vous souhaitez faire des économies d’électricité et d’argent, renseignez vous donc sur l’ergonomie de votre future caméra de surveillance.

Attention également aux modèles fonctionnant via piles. S’ils sont souvent moins chers, l’achat de piles tout au long de l’année vous fera vite regretter votre choix. Préférez donc une caméra de surveillance qui se branche sur secteur ou qui fonctionne via une batterie performante. Ce dernier système est à privilégier si vous souhaitez une caméra d’extérieur, vous évitez ainsi de devoir percer votre mur pour brancher votre caméra.

Qu’attendre de la qualité des images ?

Inutile d’attendre la qualité d’un caméscope HD ou encore de votre smartphone haut de gamme. Les vidéos extraites des enregistrements de votre caméra de surveillance ne seront jamais d’une qualité impressionnante, et ce, même si elles sont en haute définition. En effet, pour arriver jusqu’à votre smartphone, les vidéos de votre caméra transitent via votre réseau Internet et sont compressées dans le processus, perdant ainsi en fluidité.

Vous pouvez tout de même vous assurez que votre future caméra de surveillance possède un capteur infrarouge afin de filmer la nuit en noir et blanc. Penchez-vous également sur l’angle de vue de l’objectif et assurez-vous qu’il soit le plus large possible. Un objectif panoramique avec un bon degré d’inclinaison n’est pas non plus à négliger.

Facilité d’installation : faut-il être ingénieur pour installer sa caméra de surveillance ?

Enfin, assurez-vous que votre future caméra de surveillance est facile à installer. Faut-il poser ou fixer la caméra ? Faut-il connecter la caméra au WiFi ou fonctionne-t-elle par câble Ethernet ? L’application mobile est-elle compatible avec votre smartphone ? Toutes ces questions ont leur importance si vous ne souhaitez pas passer des heures à installer votre caméra de surveillance.

Dans ce domaine, toutes les marques ne se valent pas et certaines caméras sont quasi impossibles à installer seuls sans connaissance technique en la matière. Pas de panique cependant. La plupart des fabricants, comme Foscam (dont l’installation ne prend que quelques minutes) ou encore Arlo (qui permet l’installation par ordinateur), ont pensé à simplifier au maximum le processus d’installation.

Finalement, il existe une multitude d’autres critères à prendre en compte pour le choix de votre caméra de surveillance. Le système de détection de mouvement, la programmation par calendrier, les projecteurs pour les caméras outdoor, le design de la caméra, la certification IP65, la commande vocale, etc. Si l’on devez ajouter un dernier critère à cette liste, ce serait tout de même de vérifier la loi et ce que vous pouvez, ou non, filmer depuis chez vous. Pour ce faire, renseignez-vous sur l’article 9 du code civil et auprès de la CNIL.