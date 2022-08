La cape de Homelander, bonne nouvelle pour les stocks de PS5, une commande vocale grossière sur les Tesla, c’est le récap’ !

Élément caractéristique du personnage, la cape USA de Homelander apparaît souvent en images de synthèse dans la série. Sony assure que les stocks de PS5 vont enfin être mieux garnis. Par ailleurs, Elon Musk conseille aux usagers de Tesla de tester un easter egg salace. Place au récapitulatif !

Homelander : pourquoi sa cape apparaît souvent en images de synthèse ?

Homelander est l’un des personnages les plus emblématiques de la série The Boys. L’antagoniste cruel est affublé d’une cape affichant les couleurs du drapeau américain. Mais celle-ci apparaît à de multiples reprises en images de synthèse, notamment dans les séquences de vol et de combat. Un moyen pour l’équipe des CGI de contrôler les mouvements de la cape.

Homelander dans The Boys – Crédit : Amazon Prime Video



PS5 : bientôt des stocks pour satisfaire la demande ?

Nombre de joueurs n’ont toujours pas réussi à obtenir une PS5. Bonne nouvelle, Sony anticipe enfin une amélioration de la situation pour les mois qui se profilent. Le constructeur bénéficie d’un approvisionnement en composants bien plus conséquent. Ce qui aura un effet certain sur les stocks de consoles.

La PlayStation 5 – Crédit : Dennis Cortés / Unsplash

Tesla : Elon Musk dévoile un easter egg osé

Les voitures Tesla sont truffées d’easter eggs divers et variés. Ce qui amuse bien Elon Musk. Via un tweet, le boss du constructeur a ainsi recommandé aux utilisateurs de tester la commande vocale suivante : « open butthole » (soit « ouvrir le trou du cul »). En actionnant cet easter egg, le port de charge du véhicule apparaît au grand jour.

