Captain America nostalgique de l’iPhone 6S, un bot FedEx au cœur d’une polémique, les prometteuses batteries sodium-ion, c’est le récap’ !

Captain America adorait le bouton « Home » de l’iPhone

Les technophiles s’en souviennent bien : les anciens iPhone étaient équipés d’un bouton « Home » jadis. Lequel a finalement disparu depuis la sortie de l’iPhone X en 2017. Une mauvaise nouvelle pour Chris Evans qui a décidé de conserver son iPhone 6S un maximum de temps. Outre le bouton « Home », l’acteur de Captain America appréciait tout particulièrement son format compact.

FedEx : la réponse inappropriée d’un bot

Aux États-Unis, un médecin légiste avait envoyé à un laboratoire les restes du corps de Jeffrey Merriweather, visiblement tué dans une fusillade. Problème, ces derniers ne sont jamais arrivés à destination. Réagissant à un article sur le sujet, un bot de FedEx s’est alors fendu d’un tweet automatique dont la froideur déshumanisante a indigné les internautes.

Batteries sodium-ion : le futur des voitures électriques ?

Les batteries sodium-ion ont de multiples qualités. Elles ne peuvent pas s’enflammer et fonctionnent très bien à basse température. Qui plus est, elles seraient moins nocives pour la planète et moins onéreuses que leurs congénères au lithium-ion. Cerise sur le gâteau, des chercheurs sont parvenus dernièrement à gommer leur principal défaut en allongeant considérablement leur longévité.

