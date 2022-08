Captain America n’est pas vierge, 35 applications malveillantes à supprimer, un James Bond plus juvénile, c’est le récap’ !

Captain America a officiellement déjà perdu son pucelage. Bitdefender dévoile une liste d’applications nuisibles. Il se murmure que le prochain James Bond aura la trentaine. Place au récap’ !

Captain America a déjà couché

Depuis plusieurs années, certains fans du MCU avançaient une drôle de théorie sur Captain America. D’après eux, le super-héros n’a jamais perdu son pucelage. Un mythe qui s’estompe désormais grâce à la série She-Hulk dans laquelle on apprend que Steve Rogers n’est plus vierge depuis la tournée USO organisée en 1943.

À lire > Officiel : Captain America n’est pas puceau !

Le Cap sous le charme d’une jolie blonde ? – Crédit : Marvel Studios



Android : 35 applications à bannir

Bitdefender tire la sonnette d’alarme au sujet d’une trentaine d’applications du Play Store téléchargées par plus de deux millions de personnes. Celles-ci propagent des publicités invasives sur les smartphones des victimes. Des publicités qui risquent de renfermer des malwares. Qui plus est, les applis sont programmées pour changer d’icône et de nom afin de se cacher dans l’OS.

À lire > Ces 35 applications malveillantes ont infecté des millions de personnes, désinstallez-les vite !

Le Play Store n’est pas imperméable aux malwares – Crédit : Unsplash

James Bond : place aux jeunes !

La question est brûlante : qui aura la lourde tâche de succéder à Daniel Craig pour incarner James Bond ? D’après des bruits de couloir, Barbara Broccoli chercherait à insuffler un vent de jeunesse sur la célèbre franchise d’espionnage. Pour ce faire, le recrutement d’un James Bond bien plus jeune que ses prédécesseurs serait privilégié.

À lire > James Bond : la production veut caster un nouveau 007 « plus jeune »