Captain Marvel 2 : Beaucoup de super-héros attendus façon Avengers

Captain Marvel 2 mettra en scène plusieurs héros – Crédit : Marvel Studios

Le MCU a terminé sa dernière phase avec Avengers: Endgame, dont le combat final a été adapté en jeu vidéo rétro 16-Bit. Désormais, place à la phase 4 et une Black Widow comme pierre angulaire de ce nouveau virage. Et parmi les films déjà annoncés et attendus par les fans de Marvel, on trouve Captain Marvel 2, une nouvelle fois incarnée par Brie Larson. Dans ce long-métrage, plusieurs super-héros seraient présents pour un rassemblement façon Avengers.

Un univers encore plus étoffé

Près de dix ans après le début du MCU, l’univers connecté de Kevin Feige a mis en scène beaucoup de personnages et héros. Suffisamment pour que ces derniers apparaissent régulièrement dans plusieurs films de cette franchise super-héroïque.

Et comme le révèle The Direct, Captain Marvel 2 sera l’occasion de rassembler plusieurs héros avant Avengers 5, alors que l’univers est déjà très riche. Selon les sources de The Direct, le long-métrage accueillera Mme Marvel, introduite par sa série télévisée Disney+, ou encore Kamala Khan. Il semblerait donc que la nouvelle aventure de Captain Marvel, qui ne serait pas si gentille que cela, fasse la part belle aux héroïnes.

Captain Marvel 2 aurait donc la même structure qu’un Captain America: Civil War. C’est-à-dire pris en sandwich entre Avengers: L’Ère d’Ultron et Avengers: Infinity War en introduisant ces nouveaux personnages.

Un MCU qui se poursuivra sur petit écran

Plusieurs séries Marvel en préparation pour le MCU – Crédit : Marvel Studios

Car la phase 4 représente un grand pas pour le MCU. Si jusqu’à maintenant, les séries Netflix comme Daredevil ou Jessica Jones n’étaient pas liées à l’univers connecté, ce sera désormais le cas avec les programmes à venir sur Disney+. On trouvera, par exemple, Falcon and the Winter Soldier, qui a déjà son premier teaser, Wandavision, Loki, Hawkeye, What if… ?, She-Hulk, Moon Knight… Tout un programme, à venir !

Source : Wegotthiscovered