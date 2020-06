Captain Marvel 2 : Carol Danvers pourrait y gagner un nouveau pouvoir

Captain Marvel est déjà la plus puissante des super-héros Marvel, mais elle pourrait le devenir encore plus dans la suite de ses aventures dans le MCU. Elle pourrait en effet gagner un nouveau pouvoir dans Captain Marvel 2.

Dans Captain Marvel 2, Carol Danvers pourrait gagner un pouvoir jusqu’à lors oublié par le MCU. Il s’agit du « septième sens » évoqué dans les anciens comics, qui donne à la super-héroïne la capacité d’anticiper le futur.

Crédit : Marvel Studios

Dans les comics, ce pouvoir se manifeste principalement lorsque Carol est endormie. L’héroïne voit défiler dans son esprit des flashs d’images, qui lui montrent des événements futurs, la plupart du temps catastrophiques. À plusieurs reprises, Carol utilise ce pouvoir de prémonition pour stopper les attaques avant qu’elles n’aient lieu. Ce septième sens est donc assez similaire au Spider-Sense de l’homme-araignée, puisqu’il lui permet d’anticiper les menaces et les dangers.

Carol Danvers pourrait voyager dans le temps dans Captain Marvel 2

Dans le film Captain Marvel, on apprend que les super pouvoirs de Carol Danvers proviennent en fait de l’énergie du Tesseract, c’est-à-dire de la Pierre de l’Espace. Cette pierre étant liée au voyage dans l’espace et dans le temps, Captain Marvel 2 pourrait voir l’héroïne et son nouveau pouvoir évoluer dans plusieurs dimensions de l’espace-temps.

Les productions à venir de la phase 4 du MCU seront en outre liées de très près aux notions de voyage dans le temps et de réalités alternatives. D’après les premières images et informations révélées, on sait déjà que le personnage de Loki voyagera dans le temps dans sa série solo Disney+. Le show devrait également avoir des liens avec Doctor Strange 2 et WandaVision, qui auront également des thèmes étroitement liés au Multiverse. Il ne serait donc pas étonnant que cette tendance soit aussi reprise dans Captain Marvel 2. Il faudra néanmoins être patient pour découvrir comment Carol Danvers découvrira et maîtrisera ce nouveau pouvoir de prémonition. La production du film n’a pas encore débuté et les Marvel Studios seraient toujours à la recherche de sa réalisatrice. Captain Marvel 2 est attendu en salles en juillet 2022.

Source : SCREEN RANT