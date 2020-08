Captain Marvel demande à ses détracteurs de garder leurs commentaires pour eux

Brie Larson a récemment créé sa propre chaîne YouTube. En pleine période de pandémie, l’actrice a décidé de partager un peu de son quotidien avec ses fans et en profite également pour s’exprimer sur des questions qui lui tiennent à cœur, tel que les droits des femmes ou encore la lutte contre le racisme. Cette démarche ne plaît visiblement pas à tout le monde, mais Captain Marvel ne se laisse pas faire.

Crédit : Marvel Studios

Dans sa dernière vidéo, Larson a en effet adressé un message spécial à ses détracteurs. « Aimez la vidéo si vous l’avez aimée. Si cela ne vous a pas plu, gardez vos commentaires pour vous. », lance-t-elle aux internautes. Pour des raisons toujours un peu floues, la star du MCU attire régulièrement beaucoup de mépris de la part du public. Ses vidéos YouTube en témoignent, puisqu’elles totalisent presque toutes autant de mentions « J’aime » que de « Je n’aime pas ».

Brie Larson se moque des critiques

Brie Larson divise. Certains fans de Marvel ont beaucoup critiqué son interprétation de Carol Danvers, mais Larson a toujours répété qu’elle se fichait des mécontents et de ce que ces derniers pouvaient exprimer en ligne. Sur YouTube, certains commentaires escaladent même en disputes entre ses « haters » et ses fans. En quelques semaines, la chaîne de l’actrice compte tout de même 337 000 abonnés. La première vidéo publiée a été visionnée près de deux millions de fois, mais l’audience commence quelque peu à retomber depuis.

En plus de ses loisirs et opinions, Brie Larson partage également dans ses vidéos YouTube quelques confidences sur sa carrière. Elle a notamment révélé avoir raté un casting pour le film Star Wars Rogue One, ainsi que pour Hunger Games et Terminator. La chaîne ne présente pour l’instant que quatre vidéos, mais l’actrice devrait désormais avoir beaucoup de temps pour alimenter son nouveau projet. Pour l’instant, Larson n’apparait en effet au casting d’aucun nouveau film. Son retour au cinéma se fera donc avec Captain Marvel 2, qui ne sortira en salles qu’en 2022.

Source : We got this covered