Carte mémoire MICROSDHC SANDISK ULTRA 200 GO à 26,99 € chez Amazon

La carte émoire MicroSDHC Sandisk Ultra 200 Go bénéficie d’une remise de 50 % soit un prix final de 26,99 € au lieu de 51,99 €.

Si vous avez besoin de stockage pour vos appareils mobiles voici un bon plan qui devrait vous plaire. Amazon propose donc une réduction très intéressante de 50 % sur la carte mémoire MicroSDHC Sandisk Ultra 200 Go, son tarif passe de 51,99 € à 26,99 €.

Carte mémoire MicroSDHC Sandisk Ultra 200 Go profite d’une réduction de 50 %

Certifiée A1, cette carte mémoire très réactive sera idéale pour être utilisée avec votre smartphone ou votre tablette. Elle propose des vitesses de transfert pouvant aller jusqu’à 100 Mo/s.

Idéale pour smartphone et tablette, elle est bien évidemment utilisable sur tous les appareils mobiles mais aussi sur la console Nintendo Switch ou encore sur une actioncam.

Habituellement à plus de 50 € c’est une belle offre que vous propose Amazon puisque son tarif passe ainsi de 51,99 € à 26,99 € soit une remise de 50%. A savoir que vous souhaitez plus de place vous pouvez partir sur une 256 Go, elle aussi bénéficie d’une remise de 50%, son prix passe donc de 81,99 € à 46,99 €.

Toutefois ne prenez pas le risque d’attendre trop longtemps avant de passer votre commande car l’offre est certainement à durée limitée, vous pourriez donc avoir une mauvaise surprise…