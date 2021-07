Carte mémoire SanDisk SDXC Extreme Pro 256 Go est à 58 € chez Amazon

Alors que les soldes se terminent dans quelques jours, les promotions sont toujours présentent. Chez Amazon, la carte mémoire SanDisk SDXC Extreme Pro d’une capacité de 256 Go est affichée à seulement 57,99 € au lieu de 113,99 € soit une belle remise de 56 €.

La SanDisk SDXC 256 Go est à prix cassé chez Amazon

Amazon va une fois de plus vous permettre de bénéficier d’une très belle remise de 49 %. Attention, à ce tarif les stocks sont limités et ils vont certainement très vite disparaître. Vendue et expédiée par Amazon, vous pourrez en plus profiter de la livraison gratuite que ce soit à votre domicile ou dans le point relais de votre choix.

Idéal pour les amateurs et les professionnels de la photographie, cette carte SDXC SanDisk Extreme Pro a des vitesses de capture allant jusqu’à 90 Mo/s et d’une vitesse de transfert jusqu’à 170 Mo/s, elle est la plus performante à ce jour. Vous pourrez en plus immortaliser l’action sans perdre une seule image grâce à l’enregistrement vidéo UHD 4k et au mode rafale séquentiel.

Les professionnels vont pouvoir se fier à ce produit, car elle est conçue pour résister aux environnements les plus durs. Elle résiste aux chocs et elle ne craint ni la chaleur, ni l’eau et ni les rayons X.