Casque audio Marshall Major III en promo à 39,99 € chez Darty

Ce casque audio Marshall Major III bénéficie donc d’une belle réduction chez Darty puisque son prix passe de 79,99€ à 39,99€ soit une remise très alléchante de 50%.

Casque audio Marshall III : 39,99€ chez Darty

Si vous êtes à la recherche d’un casque audio filaire à petit prix, ce casque audio Marshall III devrait parfaitement vous convenir.

Côté design vous y retrouverez les lignes de la silhouette d’origine avec toutefois un style plus épuré et raffiné. Concernant le confort, les coussinets vont vous offrir une écoute agréable et de qualité. Côté son, les haut parleurs dynamiques de 40 mm offre une large plage de fréquence avec une bonne réponse des graves, des médiums plus fluides et des aigus cristallins.

Dotée d’une télécommande avec microphone vous pourrez gérer le fonctionnalité téléphonique, vous pourrez donc répondre à vos appels, activer la lecture aléatoire de votre playlist ou encore la mettre en pause.

Darty propose donc une offre très intéressante puisque le casque bénéficie d’une belle réduction de 50%, à ce tarif la il serait regrettable de passer à côté surtout si c’est ce genre de produit que vous recherchez. A défaut si vous recherchez un casque bluetooth, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs casques bluetooth ainsi vous trouverez celui qui vous correspondra le mieux.