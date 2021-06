Casque gaming Steelseries Arctis 7P est au petit prix de 127 € chez Boulanger

Grâce à une remise et à un code promo, le casque gaming Steelseries Arctis 7P passe à 127,62 €.

Pour les joueurs qui sont à la recherche d’un casque, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Boulanger. En effet, le casque Steelseries Arctis 7P est affiché à 149,99 € et grâce à un code promo le tarif final est de 127,62 €.

Le casque Steelseries Arctis 7P est moins cher chez Boulanger

Pour obtenir une remise supplémentaire il faudra donc copier/coller le code promo « VIP15 », celui-ci vous permettra d’avoir une réduction de 15 %. Sachez également que vous n’aurez pas de supplément à payer pour la livraison, que ce soit en point relais, à votre domicile ou dans votre magasin Boulanger le plus proche.

Ce casque au son de très bonne qualité est compatible avec de nombreuses consoles et de nombreux appareils dont Xbox Series X, Xbox Series S, PC, tablette et smartphone, PS4, PS5, VR (réalité virtuelle). A noter aussi que ce casque a une autonomie très correcte de 24 heures, qu’il a une portée sans fil de 12 mètres et qu’il est équipé de l’option réduction de bruit.

