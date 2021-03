Casque Logitech G Pro est au prix exceptionnel de 74,99 €

Cdiscount propose une fois de plus un prix très intéressant sur ce casque Logitech G Pro à la qualité plus que satisfaisante pour les joueurs. Affiché chez les concurrents à plus de 120 € c’est donc un excellent prix de 74,99 € qui est proposé chez Cdiscount.

Casque Logitech G Pro à prix réduit chez Cdiscount

Grâce au casque Logitech G Pro conçu pour les pro, vous allez pouvoir vous plonger complétement dans vos jeux vidéo. Les transducteurs PRO-G 50 mm offrent un environnement sonore riche et clair. Avec la tige PRO de 6 mm et sa large bande de fréquences, vous aurez un rapport signal/bruit amélioré et une sensibilité plus élevée. Le filtre anti-bruit, lui, bloquera les sons indésirables. Toutefois le casque ne propose pas le son surround 7.1 contrairement au casque G PRO X.

Autre atout non négligeable, le confort. Le casque est spécialement conçu pour résister aux longues sessions de jeu grâce à son arceau en aluminium et à son bandeau en acier de haute qualité. Le casque peut en plus s’adapter à toutes les têtes tout en pesant seulement 320 grammes.

Ce modèle ne possède pas les améliorations « Blue » de son collègue mais la voix sera tout de même claire. Toutefois au tarif de 74.99 € on peut assurer que ce casque à rapport qualité/prix est très satisfaisant et ne devrait pas vous décevoir.

