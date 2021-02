Casque sport Sony MDR-XB510AS à moins de 20 euros

Si vous recherchez une valeur sure pour vous accompagner dans vos séances sportives, ce casque Sony MDR-XB510AS coloris bleu est à moins de 20 € chez Amazon.

Crédit : Amazon

Moins de 20 € pour ce casque sport Sony en bleu

Sans vous ruiner vous allez donc pouvoir acheter ce casque Sony idéal pour le sport et pour un prix vraiment accessible soit moins de 20 €. Grâce à ses fixations à boucle vous ne perdez pas votre casque et ce même dans vos séances les plus mouvementées. Autre point fort également le casque est résistant à l’eau, vous pourrez donc continuer vos entraînements par tous les temps mais également le rincer après votre séance.

Pour le prix de 19,99€ on se doute qu’il ne répondra pas aux attentes des plus perfectionnistes et des plus pointilleux mais pour le sportif lambda qui souhaite juste passer une séance agréable accompagnée de ses morceaux favoris, le casque devrait parfaitement faire son job.

Attention à savoir que la promo d’Amazon est valable uniquement sur le casque bleu, les autres coloris ne bénéficient pas de la remise pour le moment. Le casque est accompagné de sa housse de transport, de ses clips de maintien, du câble et des oreillettes hybrides longues en silicone.

Toutefois si vous avez un budget plus important pensez à découvrir notre comparatif des écouteurs intra-auriculaires, vous trouverez certainement ceux qui seront adaptés à vos séances sportives et à vos déplacements quotidiens.