Catwoman : Halle Berry et la rappeuse Saweetie partagent une vidéo hilarante

Halle Berry sait décidément rire de tout, et elle le prouve avec cette nouvelle vidéo parodique sur Catwoman avec la rappeuse Saweetie.

Si il y a bien une comédienne qui n’a pas peur de se moquer d’elle-même, c’est bien Halle Berry. Il faut dire que le naufrage Catwoman de 2004 continue encore de lui coller à la peau ! Réalisé par Pitof, cette version alternative n’a jamais fait l’unanimité. Pire, le film a été un échec retentissant au box-office mondial. Regardez-le et vous comprendrez mieux pourquoi. Alors que The Batman proposera une nouvelle version du personnage avec la comédienne Zoé Kravitz, Berry n’a pas pu s’empêcher de prendre part à ce pastiche drolatique. On peut apercevoir la rappeuse Saweetie, portant l’exacte réplique du costume de 2004.

Catwoman a encore frappé ! – Crédit : Village Roadshow Pictures

Cette courte vidéo est évidemment à prendre au second degré. Devenue virale sur les réseaux sociaux, cette parodie montre surtout que la comédienne adore se moquer de son passé cinématographique.

Catwoman : une nouvelle parodie à découvrir

Dans cette courte pastille vidéo, Saweetie porte le costume de la justicière. Elle s’en donne à cœur joie, imitant le jeu de Berry à la perfection. A tel point que la comédienne finit par la féliciter pour son interprétation. Il faut dire que l’actrice n’a jamais cracher dans la soupe, malgré les virulentes critiques à l’égard du film et de sa prestation. Cette courte scène permet finalement de rendre un hommage au film de Pitof tout en passant le flambeau (et quel flambeau !).

Cette intervention offre aussi l’occasion à Berry d’offrir au film une seconde chance. Il n y a plus aucun enjeu financier ou question de résultats en salles. Beaucoup de films qui ont floppé au box-office ont connu une deuxième vie intéressante grâce aux rediffusions et désormais au streaming. Et Berry espère que Catwoman bénéficiera de cette même chance. Après tout, un bon navet peut aussi se déguster avec une délectation certaine. Les exemples sont nombreux !

En attendant la sortie de The Batman, Halle Berry prouve que le personnage de Catwoman continue de séduire les fans. Si tous les regards sont désormais tournés vers la prestation de Kravitz, on espère également que la justicière aura droit à une seconde chance pour une aventure en solo dans le futur.

Source : Screenrant