CD Projekt Red : d’anciens employés créent leur propre studio

Certains développeurs, ayant notamment travaillé sur The Witcher et Cyberpunk 2077, prennent leurs distances avec leur ancien employeur. Ceux-ci viennent ainsi de créer Dark Passenger, un studio indépendant, et travaillent à la conception d’un nouveau jeu…

Alors que le développement de The Witcher 4 par CD Projekt Red est entré en phase de préproduction, certains développeurs semblent vouloir se détacher du studio. Et si ceux-ci viennent tout juste de créer leur société, nommée Dark Passenger, le groupe annonce déjà un premier jeu. Cette méthode rompt d’ailleurs avec la nouvelle doctrine de leur ancien employeur. En effet, suite au fiasco de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red a décidé de ne plus annoncer ses jeux en avance.

Image teaser du prochain jeu de Dark Passenger – Crédit : Dark Passenger

Si le prochain et premier jeu de Dark Passenger n’a pas encore de nom, le site Web du studio fournit quelques détails sur le projet. Jakub Ben et Marcin Michalski, qui ont notamment travaillé sur The Witcher 3 puis sur Cyberpunk 2077, semblent avoir de grandes ambitions. Ceux-ci veulent ainsi créer un jeu multijoueur en ligne avec un support pour le jeu compétitif et coopératif. Selon le site, le prochain titre du studio devrait emprunter des éléments de gameplay à des jeux comme Titanfall ou encore Absolver.

Dark Passenger : un studio plus humain

Les responsables indiquent ainsi : « Notre système de déplacement permettra aux joueurs de réaliser des exploits incroyables, comme courir sur des flèches tirées par d’autres joueurs, grimper rapidement sur des surfaces verticales à l’aide de griffes shuko ou utiliser une lance yari comme une perche pour sauter par-dessus des obstacles« . Officiellement, le jeu devrait donc se dérouler dans un Japon fédéral.

Par ailleurs, celui-ci devrait s’appuyer sur un système de coopération poussé. Le studio précise ainsi : « S’engager dans des combats à distance rapprochée demandera autant de dextérité que de tactique et une coopération étroite avec les coéquipiers« . De plus, Dark Passenger veut se démarquer de son grand frère, en se voulant plus respectueux envers ses employés.

Le site du développeur indique ainsi : “Nous créons un environnement sans préjugés basé sur la tolérance, le soutien et la compréhension. Nous traitons les besoins individuels aussi sérieusement que les attentes du groupe« . En effet, CD Projekt Red a été pointé du doigt concernant les conditions de travail de ses employés. De plus, certains développeurs ont largement protesté contre le studio, critiquant la sortie prématurée de Cyberpunk 2077…

Source : engadget