Cdiscount mobile : ce forfait 100 Go coûte seulement 7,99€/mois !

Il est tout à fait possible de souscrire un forfait riche en data sans se ruiner. Focus sur cette offre de Cdiscount Mobile sous la barre des huit euros.

La quête d’un bon forfait mobile est loin d’être une mince affaire. Alors que les offres pullulent, les opérateurs proposent régulièrement des offres intéressantes limitées dans le temps afin d’attirer le chaland. Outre le prix, qui est évidemment un facteur primordial, vous devez prêter attention aux spécificités de chaque forfait, ce dernier devant être en phase avec vos besoins.

Ainsi, si vous êtes un gros consommateur de données mobiles, cette offre de Cdiscount a de grandes chances de vous convaincre. Pour 7,99 euros par mois, vous profiterez d’un forfait 100 Go 4G. Un tarif compétitif d’autant plus qu’il n’augmente pas au bout d’un an comme dans d’autres formules d’abonnement peu onéreuses uniquement la première année.

Cdiscount Mobile : un forfait sans engagement

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine. Mais aussi dans 38 autres destinations (27 pays de l’Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège et dans les DOM). L’enveloppe data dédiée à ses destinations s’élève à 12 Go. Chose appréciable, vous n’êtes pas engagé sur une durée minimale si bien que vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Ce forfait fonctionne sur le réseau Bouygues Telecom. Vous pourrez évidemment conserver votre numéro sans peine en contactant le 3179 et en indiquant le numéro RIO fourni.

