Ce jeu Nintendo annulé devait mélanger Zelda et Final Fantasy Tactics

Heroes of Hyrule © Did You Know Gaming / YouTube

Le studio derrière Metroid Prime, Retro Studios, voulait créer un jeu Zelda dans le style de Final Fantasy Tactics, mais l’idée a été rejetée par Nintendo avant que le développement ne puisse commencer sérieusement.

Développé en 2004, Heroes of Hyrule était décrit par Retro Studios dans un document de présentation interne comme « un jeu d’exploration, de résolution d’énigmes et de combat stratégique basé sur une histoire dans l’univers de Zelda ». Conçu pour la Nintendo DS, il était destiné à « attirer les fans de jeux Zelda et Final Fantasy Tactics ».

Un titre malheureusement annulé qui semblait pourtant prometteur

Le gameplay et les détails de l’histoire du jeu annulé ont été récemment révélés par la chaîne YouTube Did You Know Gaming?, qui a acquis le document complet de 22 pages auprès d’anciens employés de Retro Studios.

Heroes of Hyrule aurait mélangé le combat au tour par tour de Final Fantasy Tactics avec le gameplay d’aventure traditionnel de la série Zelda. Les joueurs auraient ainsi combattu des groupes d’ennemis façon Final Fantasy entre deux résolutions d’énigmes dans un monde ouvert.

Link aurait dû faire équipe avec Dunar le Goron, Seriph le Rito et Krel le Zora pour arrêter Ganon. Les quatre héros auraient profité d’armes spéciales, de capacités de combat et de styles de jeu distincts. Bien qu’il n’y ait pas d’XP ou de système de mise à niveau, vous auriez dû pouvoir ramasser des armures, des armes et des pièces de cœur pour améliorer les statistiques de votre personnage.

Suivant la formule RPG traditionnelle façon Zelda, le jeu aurait dû être un monde ouvert, avec des quêtes, des PNJ, des mini-jeux, des combats, etc. Le travail sur Heroes of Hyrule aura donc été arrêté après un refus soudain de la part de Nintendo. Aucune version du jeu n’aura jamais été développée. Pour information, Retro Studios travaille actuellement sur Metroid Prime 4.