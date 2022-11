Ce PC gamer Lenovo bénéficie d’une promo incroyable de 900 € !

Le Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H

L’offre de PC portables gamer est extrêmement dense, comme vous pouvez le constater dans notre guide d’achat. Pour obtenir une machine qui offrira des performances décentes en jeu, il faut évidemment mettre le prix. Bonne nouvelle, le Black Friday est en cours et permet de se faire plaisir sans trop se ruiner. À la veille du point culminant de l’opération annuelle de ristournes, La Fnac propose d’ailleurs une très belle affaire !

Un PC Lenovo calibré pour les jeux vidéo

Le Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H est bradé de 43 %, son prix passant ainsi de 2099 à 1199 euros. Équipé d’un clavier rétro-éclairé RVB et du système audio 3D immersif Nahimic, ce modèle est composé d’un écran de 16 pouces QHD (2560 x 1600 pixels). Ce dernier profite d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz, ce qui est idoine pour le gaming.

Sous le capot, ses performances sont assurées par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 et un processeur AMD Ryzen 7-5800H, le tout étant assisté par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Livré avec Windows 11, ce PC est doté d’une connectique complète composé notamment d’un port Ethernet et d’un port HDMI 2.1. Fait appréciable, trois mois d’abonnement au Xbox Game Pass et quatre mois d’abonnement à Deezer sont offerts si vous achetez l’ordinateur sur le site de La Fnac.

Cliquez ci-dessous pour profiter de cette offre alléchante :