Ce Youtubeur fabrique un « mini Mac mini » et le résultat est assez dingue

Lancé en 2010, le Mac mini d’Apple est un excellent ordinateur de poche, une référence. En revanche, certains fans pensent qu’Apple pourrait faire encore plus petit… C’est pourquoi la chaîne Snazzy Labs s’est lancée dans le projet de décortiquer un Mac mini M1 et de réduire sa taille. Le résultat ? Un Mac mini 78 % plus petit.

Le « mini Mac mini » © Snazzy Labs

Avec ses 3,6 cm de hauteur et ses 19,7 cm de largeur et de profondeur, le Mac mini est déjà un très petit ordinateur de poche, très compact. Mais ce n’est vraisemblablement pas assez pour certains fans, comme la chaîne YouTube Snazzy Labs, qui s’est lancé dans la fabrication d’un encore plus petit Mac mini. Le résultat, un « mini Mac mini », tout aussi puissant dans les benchmarks, mais beaucoup plus silencieux.

Un bon timing, à quelques heures du prochain événement Apple qui sera déroulera pour rappel aujourd’hui, mardi 8 mars.

Ils fabriquent un tout petit Mac mini

Les Youtubeurs de Snazzy Labs ont réussi une petite prouesse : fabriquer un Mac mini presque 78 % plus petit que l’original. Le processus complet est expliqué dans une vidéo, que vous pouvez retrouver ci-dessous. Mais si vous n’avez pas le temps de la regarder, on vous raconte les grandes lignes ici.

Les Youtubeurs ont tout d’abord commencé par ouvrir l’ordinateur afin de retirer le ventilateur. Étant donné que le MacBook Air M1 est dénué de tout système de refroidissement par air, ils se sont dits que le Mac mini M1 pouvait, lui aussi, être capable de faire la même chose, la puce M1 n’en n’ayant pas spécifiquement besoin.

À lire : Apple pourrait dévoiler un nouveau Mac mini M1X redesigné cet automne

Ils ont ensuite retiré l’énorme bloc d’alimentation interne de 150 W dont profite le Mac mini, qu’ils ont remplacé par une alimentation externe. Cela leur a permis de réduire considérablement la taille du boîtier. Après avoir retiré les trois antennes sans fil, ils ont utilisé un fer à souder pour retirer le bouton d’alimentation et son câble ruban. Ils ont ensuite imprimé une nouvelle coque en 3D.

Snazzy Labs a également inclus tous les détails si vous avez envie de le faire vous-même, mais vous vous en doutez, cela annulera votre garantie. À ce sujet, on a les premières images du Mac Studio, qui ressemblerait beaucoup au Mac mini, mais en beaucoup plus puissant.