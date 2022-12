Censure sur Twitter : Elon Musk supprime le compte de son concurrent direct

Alors qu’Elon Musk s’était auto-proclamé il y a quelques semaines comme « absolutiste de la liberté d’expression » et qu’il avait pris position contre le réseau social quand ce dernier avait supprimé le compte de l’ancien président américain, Donald Trump, Musk semble avoir rapidement relativisé son discours.

Nouvelle censure sur le réseau social Twitter © Pixabay

Alors que plus tôt dans la semaine on apprenait la suppression du compte Twitter suivant les déplacements faits par son jet privé, aujourd’hui c’est le compte Twitter de son concurrent direct, Mastodon, qui a disparu des radars. En termes de liberté d’expression, on a vu mieux. Le dernier tweet du compte Mastodon, renvoyait vers la page, sur le réseau social alternatif, d’@ElonJet, le compte qui traquait le jet privé du milliardaire. Une prise de parole (enfin, de caractères) jugée provocatrice qui n’aura pas mis longtemps à décider Elon Musk à passer à l’acte. En effet, quelques heures plus tard, Mastodon disparaissait de Twitter.

Liberté d’expression selon Elon Musk : faites ce que je dis, pas ce que je fais ?

En effet, cette décision semble aller pleinement à l’encontre des prises de positions récentes du milliardaire américain. En novembre dernier, Musk affirmait, par exemple, son « engagement profond pour la liberté d’expression » dans un tweet. Il avait alors même mentionné directement le compte Twitter @ElonJet, qui aurait toujours sa place sur le réseau social. Un mois après, c’est déjà de l’histoire ancienne.

Courant novembre, l’actuel propriétaire de Twitter avait également rétabli le compte sur le réseau social de l’ancien président Donald Trump. Une mesure qui avait créé une certaine polémique alors que le compte de ce dernier avait été supprimé, en 2020, par les équipes de Twitter pour appel à la violence. Plus tôt en décembre, certains profils néo-nazis avaient également fait leur retour sur le réseau social. Force est de constater que, selon Musk, la liberté d’expression semble autant sélective que subjective.

Source : techcrunch.com